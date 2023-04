Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 15/16

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Landesweite Proteste in Israel:

In Israel sind für morgigen Samstag, den 15.04., landesweite Proteste gegen die umstrittene Justizreform geplant. Die Behörden verschärfen vor dem Hintergrund der ohnehin angespannten Lage im Land entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen. Bereits in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Demonstrationen im Iran:

Auch im Iran ist keine Entspannung der Lage in Sicht: Für morgen haben verschiedene studentische Organisationen erneut zu Protesten im ganzen Land aufgerufen. In der jüngeren Vergangenheit hatten Sicherheitskräfte massive Gewalt gegen die Demonstranten eingesetzt – im Falle von neuerlichen Ausschreitungen ist mit einem ähnlich harten Vorgehen zu rechnen.

Oppositionelle Proteste in Kenia:

Behördenangeben zufolge planen verschiedene Oppositionsgruppen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi für Sonntag, den 16.04., großflächige Proteste gegen die Regierung. Es ist daher mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen, örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Taxistreik am Flughafen Barcelona:

Von Montag, den 17.04., bis einschließlich Donnerstag, den 20.04., streiken in der katalanischen Metropole Barcelona, aller Voraussicht nach, die Taxifahrer am Flughafen. Damit wollen sie gegen die schlechte Kennzeichnung der Taxiinfrastruktur protestieren. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im örtlichen Nahverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Bahnstreik in Portugal:

Aktuell und noch bis einschließlich 30.04. wird in Portugal der Eisenbahnsektor bestreikt. Es ist daher mit größeren Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen, Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte.