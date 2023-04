TUI & TK: Agenttour nach Sansibar

Mit Turkish Airlines flog die Agent-Gruppe in der Business Class über Istanbul nach Sansibar, was für viele ein besonderes Erlebnis darstellte. Danach checkten die Reisebüromitarbeitenden im modern gestalteten TUI Blue Bahari Zanzibar ein, das direkt am feinen Sandstrand an der Ostküste der Insel liegt. Während des gesamten Trips konnten die Agents jeden Abend ein anderes Spezialitätenrestaurant des Fünf-Sterne-Hotels ausprobieren und die hochwertigen, saisonalen und regionalen Speisen inklusive Live-Cooking genießen.

Stone Tone, Gewürze und Schnorcheln

Neben einigen Hotelbesichtigungen auf der Insel wurde auch die beliebte Region Nungwi im Norden erkundet. Auf dem Programm stand eine "Spice Tour", bei der den Agents auf einer Farm verschiedene Gewürze gezeigt und erklärt wurden. Anschließend ging es zu einem Stadtrundgang in die Inselhauptstadt Stone Town, bei dem unter anderem das Freddie Mercury Geburtshaus besichtigt wurde.

Am letzten Tag auf Sansibar wartete ein spezielles Erlebnis auf die Agents. Mit einem traditionellen Dhow Boot, das direkt auf der Insel aus Mahagoniholz gefertig wird, ging es ab Fumba in die Menai Bucht Richtung Kwale Island. Bei einem geführten Schnorcheltrip, einem Badestopp auf einer einsamen Sandbank und einem köstlichen Meeresfrüchte-Grillbuffet. (red)