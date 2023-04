nicko cruises finanziert in Kooperation Schule in Indien

Bildung ist essenziell für eine selbstbestimmte Zukunft. Die Vicente Ferrer Stiftung in Indien (RDT) baut deshalb bereits seit 25 Jahren Stiftungsschulen. Gemeinsam mit Schiffe und Kreuzfahrten und in Kooperation mit der Reiner Meutsch Stiftung Fly&Help hat der Kreuzfahrtexperte nicko cruises im vergangenen Jahr einen Schulbau im indischen Dorf Kadivella finanziert. Anfang April wurde das Projekt nun fertiggestellt, die offizielle Einweihung erfolgt in den nächsten Tagen.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Schiffe und Kreuzfahrten und der Kreuzfahrtlounge auf dem Schulschild der neuen Schule in Kadivella vertreten sind“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. „Wir sehen diese finanzielle Unterstützung des Schulbaus als wertvollen Beitrag für die Verbesserung der Lebensbedingungen der am stärksten Benachteiligten im ländlichen Indien“, so Laukamp weiter.

Zugang zu Förderunterricht

Die Kinder des Ortes Kadivella gehen täglich sechs Stunden in die öffentliche Schule, haben dort aber oft große Schwierigkeiten, dem Schulstoff zu folgen. Da sie zumeist aus bildungsfernen Familien kommen, können sie auch ihre Eltern nicht beim Lernen unterstützen. Deshalb erhalten die Grundschüler in der Stiftungsschule von nun an jeden Tag jeweils zwei Stunden Förderunterricht vor und nach dem Unterricht in der öffentlichen Schule. Die Unterrichtsfächer sind Telugu (Landessprache), Englisch und Mathematik. Das Schulgebäude bietet Platz für circa 40 Schüler. (Red)