Am 27. April 2023 veranstaltet der Flughafen Wien ab 15:00 Uhr ein B2B get-together im AirportSpace (Office Park 4) am Flughafen. Über 35 Aussteller darunter 27 Airlines präsentieren sich dabei und bieten den teilnehmenden PartnerInnen so spannende Informationen aus erster Hand.

Interessierte KollegInnen aus Reisebüros und von Reiseveranstaltern können sich ab sofort für das Event registrieren.

Anmeldung: Link dazu HIER (red)