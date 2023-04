Ausgezeichnet: Tampa Bay

Obwohl Tampa weniger als 400.000 Einwohner zählt, kann es mit allen Annehmlichkeiten einer Großstadt mithalten. Das sonnige, leicht zugängliche Reiseziel vermittelt pures Florida-Feeling: Eine funky Kunst- und Kuluturszene gehört hier ebenso dazu, wie entspanntes Strandleben, coole Restaurants und Craft-Bier vom Feinsten.

Von Forbes wurde Tampa gar zum "Best Place to Live in Florida" ernannt und in der Bestenliste von USA TODAY punktet es mit Attraktionen wie dem Tampa Riverwalk, Busch Gardens, dem Zoo und dem Florida Aquarium. Wir gratulieren! (red)