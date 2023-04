Budapest - beliebteste UNESCO Welterbestätte Europas

Aktuell gibt es weltweit über 1.100 UNESCO-Weltkulturerbestätten, von denen 503 in Europa liegen. Die Suchanfragen nach "UNESCO Welterbetag 2023", der am vierten Juni stattfindet, sind in den letzten 12 Monaten um +600 % gestiegen. Bei so viel Auswahl fällt es schwer zu entscheiden, welche Stätten einen Besuch wert sind. Darum hat der Online-Reiseveranstalter loveholidays eine Rangliste der beliebtesten UNESCO-Weltkulturerbestätten in Europa erstellt.

Budapest auf Platz 1

Die Stadt Budapest, einschließlich des Donauufers, des Budaer Burgviertels und der Andrássy-Straße, ist Europas beliebtestes UNESCO-Weltkulturerbe. Online findet man 124.763 Beiträge rund um die historische Stätte. Dazu kommen 4.393 5-Sterne-Bewertungen auf TripAdvisor.

Auf dem zweiten Platz landet die deutsche Stadt Lübeck, die besonders für ihr Marzipan bekannt ist. Kurz darauf folgt der berühmte Tower of London in Großbritannien auf dem dritten Platz.

Rangliste der beliebtesten Welterbestätten

Um eine Rangliste zu erstellen, wurden Twitter- und TripAdvisor-Daten für eine Auswahl der bekanntesten UNESCO-Stätten Europas ausgewertet. Die Stätten wurden anschließend, basierend auf der Anzahl von 5-Sterne-Bewertungen und Twitter-Beiträgen, in denen sie erwähnt wurden, eingestuft.

Al Murray, Chief Marketing Officer bei loveholidays, kommentiert die Studie wie folgt: "Europa beherbergt einige der beeindruckendsten architektonischen Stätten der Welt, die von UNESCO anerkannt sind. Jeder einzelne der Orte im Ranking erzählt eine Geschichte, die in der Historie des Landes verwurzelt ist, wodurch Besucher aus der ganzen Welt angelockt werden. Unser Ranking soll ihnen die Entscheidung des nächsten Reiseziels vereinfachen und einfach inspirieren."

Übersicht der 15 beliebtesten UNESCO-Stätten:

Budapest inkl. Donauufer des Budaer Burgviertels & Andrássy-Allee - Ungarn Hansestadt Lübeck - Deutschland Tower of London - Vereinigtes Königreich Werke von Antoni Gaudí - Spanien Alhambra, Generalife und Albayzín, Granada - Spanien Schloss und Garten Schönbrunn - Österreich Akropolis, Athen - Griechenland Grotemarkt, Brüssel - Belgien Archäologische Stätten von Pompeji, Herculaneum & Torre Annunziata - Italien Kölner Dom - Deutschland Kloster der Hieronymiten und Turm von Belém in Lissabon - Portugal Kathedrale, Alcázar und Archivo de Indias in Sevilla - Spanien Paris, Ufer der Seine - Frankreich Schloss und Park von Versailles - Frankreich Historisches Zentrum von Wien - Österreich

Nähere Informationen zum Ranking von loveholidays.com unter: www.loveholidays.com/de/blog/unesco-weltkulturerbestaetten (red)