TUI Agenttour nach Hurghada

Im Rahmen dieser Tour konnten die Reisebüromitarbeitenden das ganzjährig attraktive Reiseziel, das besonders bei Wassersportfans und Familien beliebt ist, mit all seinen unterschiedlichen Facetten und Angeboten kennenlernen.

Die fünftägige Tour startete für die Agents dabei am 5. März ab Wien. In Begleitung von Richard Steiner, TUI Key Account Manager Vertrieb, und Karile Bajarune, Key Account Manager für Central & Eastern Europe, reiste die Gruppe mit Air Cairo direkt nach Hurghada.

Agenttour am Roten Meer

Die TUI LIVE erleben-Tour führte die Agents zunächst für zwei Nächte in den Vier-Sterne-Club TUI Magic Life Kalawy. Ein Highlight der Tour war der Ganztagesausflug auf Utopia Island am zweiten Reisetag, mit einem Schnorchelausflug per Holzschiff sowie einem Mittagessen mit Relax-Zeit auf der Insel. Am dritten Reisetag besichtigten die Agents das neue TUI Blue Crystal sowie das TUI Blue Makadi und checkten anschließend im Vier-Sterne-Club Robinson Soma Bay ein. Silvana Redo, Robinson Regional Manager Sales & Marketing Austria, leitete einen informativen Robinson Workshop für die Gruppe.

Besonders begeistert waren die Tour-TeilnehmerInnen vom Wellfit-Kurs am Strand und der Pool-Lasershow im Club. Das Abendessen im Robinson Soma Bay überzeugte die Agents außerdem mit einem ausgezeichneten Service und besonderen kulinarischen Köstlichkeiten. (red)