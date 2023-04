Silversea: Neues S.A.L.T-Erlebnis mit Sternekoch

Silversea Cruises und das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Mirazur, unter der Leitung Mauro Colagrecos – einem der berühmtesten Köche der Welt – arbeiten zusammen, um das neueste kulinarische Erlebnis an der französischen Riviera zu kreieren.

„Ich bin für diese Zusammenarbeit dankbar und freue mich darauf, Gästen im Rahmen unseres S.A.L.T.-Programms die Mirazur-Geschichte und - Erfahrung zu ermöglichen. Die Resonanz, die wir auf diese einzigartige Initiative erhalten haben, ist ein Zeichen für das Interesse unserer Gäste an maßgeschneiderten, exklusiven Erlebnissen. Der Mirazur-Besuch bietet Silversea-Gästen nicht nur die Chance, in einem der besten Restaurants der Welt zu speisen, sondern eine wirklich bedeutungsvolle Verbindung mit der Küche und Kultur der Region zu erleben", so Adam Sachs, Direktor des S.A.L.T.-Programms von Silversea.

S.A.L.T-Erlebnis im Mirazur



Als Teil des kulinarischen S.A.L.T.-Programms von Silversea lässt das neue Erlebnis Gäste in die authentische, französische Küche eintauchen. So erfahren sie in Menton - einer der schönsten Städte des Mittelmeerraums - mehr über das einzigartige Konzept das hinter dem weltberühmten Restaurant Mirazur steht.

„Ich sage gerne, dass Mirazur viel mehr ist als nur ein Restaurant. Es ist ein komplexes Ökosystem, in dem sich viele Kulturen, Visionen und Talente in dieselbe Richtung bewegen, mit denselben Werten und demselben Respekt für die Natur. Wir freuen uns sehr, dass wir Gästen von Silversea die Möglichkeit geben können, diese Komplexität zu entdecken, indem wir die Türen unserer Degustationsküche öffnen und sie in das einzigartige Handwerk von Mirazur eintauchen lassen, um so die Verbindung zwischen Menschen und Natur an der Côte d'Azur zu spüren", sagt Chefkoch Mauro Colagreco.

Das neue S.A.L.T.-Erlebnis ist ein Programmpunkt der Anläufe der Silver Moon, Silver Dawn und der neuen Schiffe Silver Nova und Silver Ray in Menton und Monte Carlo im Sommer 2023 und Sommer 2024.

Nähere Infos über S.A.L.T. und S.A.L.T.-Reisen unter: www.silversea.com/introducing-silversea-salt (Red)