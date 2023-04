A-Rosa stellt neuen Sales Manager vor

In dieser Funktion verantwortet Ahlbrecht künftig von Köln aus den Vertrieb in der Region West und wird an Director Sales Marius Griego berichten. Ahlbrecht folgt auf Alexander Juretzka, der sich auf eigenen Wunsch neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb der Kreuzfahrtbranche gestellt hat.

Ahlbrechts Weg zu A-Rosa

Der gelernte Reiseverkehrskaufmann blickt auf eine langjährige Karriere in der Touristik zurück. Nach seiner Ausbildung war er als Zielgebietsleiter bei der TUI Service AG für verschiedene Destinationen verantwortlich. In weiteren Positionen übernahm Henrik Ahlbrecht die Leitung der TUI Flughafenstationen in Stuttgart und Köln, bevor er zuletzt als Teamleiter Travelmanagement im Bundesamt für Logistik und Mobilität tätig war.

„Mit Henrik Ahlbrecht komplettieren wir unser Außendienstteam und gewinnen einen erfahrenen Touristikprofi in die Branche zurück. Für unsere Vertriebs-Partner vor Ort steht somit ein engagierter Ansprechpartner zur Verfügung, der aufgrund seines bisherigen Werdegangs sowohl die Bedürfnisse am Counter nachvollziehen kann wie auch über Erfahrungen auf Veranstalterseite verfügt. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Marius Griego, Director Sales der A-ROSA Flussschiff GmbH. (red)