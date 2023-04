FH Graz: Zweiter Airport Run für den Guten Zweck

„Im letzten Jahr waren die 500 Startplätze in rund 2 Wochen ausverkauft“ erinnern sich die beiden Geschäftsführer des Flughafen Graz, Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig. „Da sich in den Tagen danach laufend mehr Interessierte bei uns gemeldet haben, freut es uns sehr, dass wir in diesem Jahr 700 Startnummern ausgeben können. Damit wird natürlich auch der Betrag höher, mit dem wir Menschen unterstützen können, für die es gerade nicht so glatt läuft, wird doch das gesamte Startgeld direkt an eine karitative Einrichtung weitergereicht.“

2. Grazer Airport Run

Auch in diesem Jahr lautet das Credo: Laufend etwas Gutes tun! Die gesamte Startgebühr von 22 EUR p.P. geht in diesem Jahr direkt an Steirer mit Herz.

Marcel Resch, Obmann des Vereins Steirer mit Herz erklärt: „Ein Motto unseres Vereins lautet: Wir tun Gutes, weil wir an die Kraft des Miteinander und Füreinander glauben. Das spiegelt sich auch im Airport Run wieder: Miteinder laufen, um helfend füreinander da sein zu können. Ich danke dem Flughafen Graz für diese Unterstützung.“

Zeitplan & Ablauf:

13 bis 17.30 Uhr: Check-in und Startnummernausgabe

ab 17 Uhr: Eintreffen der ersten LäuferInnen

18.30 Uhr: Gemeinsames Warm-Up

19.00 Uhr: Start 2. Graz Airport Run

19.20 Uhr: Eintreffen der ersten LäuferInnen im Ziel

20.15 Uhr: Zielschluss

20.30 Uhr: Siegerehrung

bis 22 Uhr: Musikalischer Ausklang

Weitere Details:

Die Rennstrecke geht über 5,8 km in in unmittelbarer Nähe zu Piste und Rollwegen.

Startgebühr: 22 EUR p.P.

22 EUR p.P. Anmeldung: offen ab 5. April 2023 - 00:00 Uhr

offen ab 5. April 2023 - 00:00 Uhr Das Event ist auf 700 Startplätze limitiert.

Weitere Informationen unter: www.airportrun.at (red)