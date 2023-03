Explora Journeys: Reiseerlebnisse an der US-Ostküste und in Kanada

Die Luxus-Marke biete eine große Auswahl an kuratierten Erlebnisangeboten als Teil der „Inaugural Journeys Collection“ für Nordamerika. Diese beinhalten zum einen das urbane Flair von Städten wie New York, Boston, Halifax oder Quebec, bei denen die Erkundung der Geschichte und des Brauchtums auf dem Programm stehen. Zum anderen erkunden die Reisenden die atemberaubend schöne Natur schneebedeckter Gipfel, schroffe Küsten, sattgrüne Wälder und Naturschutzgebiete in Kanada und an der Ostküste der USA, wie etwa in Neuengland.

USA

: Der Big Apple – oder auch die Stadt, die niemals schläft – bietet weltbekannte Museen und Galerien. Die Gäste können bei einer privaten Führung eines Kunsthistorikers das Museum of Modern Art entdecken, noch bevor sich die Türen für die Allgemeinheit öffnen. Im Theatre District in Midtown Manhattan dürfen Reisende hinter die Kulissen des legendären Broadway blicken, dabei einen Bühnenstar persönlich kennenlernen und begeisternde Musical-Performances erleben. Eine besonder Erfahrung erwartet Gäste im Herzen der Metropole, wo sie die japanische Tradition des Waldbadens kennenlernen und sich ganz auf die besondere Energie der Natur einlassen dürfen. Boston : In der Stadt, in der Vergangenheit und Gegenwart nahtlos ineinander übergehen, können Gäste legendäre Orte besuchen, darunter das Baseballstadion Fenway Park. Freunde von Kunst und Kultur werden einen Nachmittag im Isabella Stewart Gardner Museum verbringen, bevor ein traditioneller Afternoon Tea serviert wird – auf klassisch neuenglische Art. Eingenommen wird dieser umgeben von Kunst in der Bibliothek am Copley Square, die mit ihrer Beaux-Arts-Architektur aus dem Jahr 1895 begeistert.

ist bekannt für seine Leuchttürme, Hummer und wunderschönen Strände. Gäste können sich daher auf eine entspannte, aber auch elegante Atmosphäre in der Stadt freuen. Gäste dürfen auf Hummerkuttern fahren, bevor sie sich köstliche Fischgerichte und Meeresfrüchte in den Seafood-Geschäften vor Ort schmecken lassen. Aber auch Kaffeehäuser, Bäckereien und preisgekrönte Restaurants locken im alten Hafen. Weinliebhaber werden sich einen Ausflug zum örtlichen Winzer nicht entgehen lassen, wo sie bei einer Wein- und Spirituosenprobe lokale Erzeugnisse des Bundesstaats Maine verköstigen können. Port Canaveral: Vom Hafen werden die Gäste zum Kennedy Space Center gebracht, von wo aus jede amerikanische bemannte Raumfahrtmission gestartet ist. Bei einem persönlichen Treffen mit einem NASA-Astronauten werden die Gäste von Explora Journeys mehr über die Raumfahrt im 21. Jahrhundert erfahren. Im Anschluss geht es an den Cocoa Beach, wo sich die Reisenden zwei Stunden lang im Surfen üben dürfen. Erholung verspricht im Anschluss die Beach-Bar am historischen Pier.

Kanada

: Wirklich abseits der altbekannten Touristenpfade gelegen und ein wahrhaftiges Paradies für Naturliebhaber ist die Landschaft von Baie Comeau. Die Gäste genießen auf dem ruhigen St. Lawrence River eine Fahrt im Zweier-Kajak und beobachten dabei die atemberaubende Natur vom Wasser aus. Charlottetown : Die Provinz-Hauptstadt, die das Flair einer Kleinstadt versprüht, wird die Gäste mit ihrem Charme und ihrer Kultur begeistern. Die Reisenden können die Falknerei auf der Insel kennenlernen, die sogar von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe angesehen wird. Die Fair Isle Food Tour bringt Kulinarik direkt vom Feld bzw. Meer auf den Tisch. Gourmets genießen hier die moderne kanadische Küche.

: Bei einer Kajak-Tour durch einen Fjord können Gäste in die Natur eintauchen. Ein Abend und eine VIP-Führung in einer sogenannten „Cabane à Sucre“ ist für FreundInnen des Ahornsirups ein Muss. Halifax: Die pulsierende Hauptstadt von Nova Scotia ist reich an Kultur und Kulinarik. Die Lighthouse Route entlang der Südküste führt die Gäste vorbei am ikonischen Peggy's Point Lighthouse aus dem Jahr 1915, einem der bekanntesten und meistfotografierten Leuchttürme Kanadas. Danach kehren die Reisenden zu einem herzhaften Lunch in den Shore Club in Hubbards ein, wo saftiger Hummer serviert wird. Golfer dürfen sich nicht die Gelegenheit entgehen lassen, auf einem der beliebtesten Plätze Kanadas, The Links at Brunello, abzuschlagen. Der 18-Loch-Platz wurde von der Golflegende Thomas McBroom entworfen.

Die Nordamerika-Erlebnisse von Explora Journeys sind ab sofort buchbar. Die EXPLORA I, das erste von sechs geplanten Schiffen der Luxusflotte, wird am 8. Juli 2023 in Civitavecchia bei Rom offiziell getauft, bevor sie sich auf den Weg ins britische Southampton macht, wo sie am 17. Juli 2023 zu ihrer Jungfernfahrt aufbricht. (red)