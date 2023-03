Celebrity Cruises: Neue Flex-Fuel-Motoren

Celebrity Cruises gehört damit zu den wenigen Kreuzfahrt-Reedereien, die konkret mit grünem Methanol als umweltfreundlichem Treibstoff planen. Möglich wird das dank der gemeinsamen Anstrengungen der Muttergesellschaft Royal Caribbean Group, des Technologiekonzerns Wärtsilä und der Werft Chantiers de L'Atlantique.

Alternative Lösungen werden praktikabel

„Bei der Innovation unseres Schiffsdesigns und unserer Angebote möchten wir auch gleichzeitig die zugehörigen Treibstoffe und Technologien weiterentwickeln“, sagt Jason Liberty, Präsident und CEO der Royal Caribbean Group, und fügt hinzu: „Da alternative, kohlenstoffarme Lösungen immer praktikabler und wichtiger werden, stellen wir durch die Nutzung von Tri-Fuel-Motoren sicher, dass unsere Schiffe bereit sind, die Kreuzfahrtindustrie in eine nachhaltigere und emissionsfreie Zukunft zu führen.“

Mit dem Start der Edge-Schiffsklasse im Jahr 2018 habe sich Celebrity Cruises ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele gesetzt, um diese Schiffe zu den energieeffizientesten unter den großen Schiffen zu machen, bekräftigt Lisa Lutoff-Perlo, Präsidentin und CEO von Celebrity Cruises. „In Zusammenarbeit mit unseren Partnern haben wir kontinuierlich neue Technologien entwickelt und mit jedem weiteren Schiff neue Fortschritte gemacht“, so die Celebrity-Chefin weiter.

Hoge Treibstoffflexibilität

Um die Treibstoffflexibilität des Schiffes zu gewährleisten, wird Wärtsilä zwei umgebaute 8-Zylinder 46F-Motoren liefern. So kann das Schiff drei Treibstoffquellen, einschließlich Methanol, nutzen. „Wärtsilä hat stark in die Erforschung zukunftsfähiger, CO2-neutraler Treibstoffe für die Schiffsindustrie investiert, und Methanol hat sich als einer der vielversprechendsten Kandidaten herausgestellt. Dies wird der zweite von uns durchgeführte Umbau auf einen mit Methanol betriebenen Motor sein, und der erste mit dem Wärtsilä 46F-Motor. Wir teilen das Engagement für eine Dekarbonisierung in der Schifffahrt, und die transparente Partnerschaft zwischen unseren drei Unternehmen für dieses Neubauprojekt ist ein enormer Schub, dieses Ziel zu erreichen“, erklärt Håkan Agnevall, Präsident und CEO von Wärtsilä.

Neue Herausforderung für Schiffsbauer

Der Auftrag für die Motoren wurde im Jänner 2023 erteilt. Er umfasst zwei 8-Zylinder-Wärtsilä-46F-Motoren, die mit Methanol als Treibstoff betrieben werden können, zwei 12-Zylinder-Wärtsilä-46F-Motoren und einen Wärtsilä-32-Motor. Wärtsilä wird die 46F-Motoren vor der Inbetriebnahme auf der Werft für den Betrieb mit Methanol umrüsten. „Die Entwicklung und Integration von Methanol-Systemen auf einem Kreuzfahrtschiff ist eine neue Herausforderung für Chantiers de l'Atlantique und zum ersten Mal Teil unseres Dekarbonisierungs-Programmes“, unterstreicht Laurent Castaing, General Manager der französischen Werft Chantiers de l'Atlantique.

Langjähriges Engagement

Seit mehr als 30 Jahren engagiere sich Celebrity Cruises kontinuierlich zusammen mit der Muttergesellschaft, der Royal Caribbean Group, für eine bessere und nachhaltigere Zukunft. Aufbauend auf einem robusten Portfolio von Technologien zur Verbesserung der Energieeffizienz, der Abfallverwertung und des Wasser-Managements sei die Integration anpassungsfähiger Motoren ein wichtiger nächster Schritt zur Erreichung von „Destinations Net Zero“, einer Vision von Netto-Null-Emissionen bis 2050, so die Reederei in der Presseaussendung.