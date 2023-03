NCL: Kult-Musical an Bord der Viva

„NCL ist, was das Kreuzfahrterlebnis betrifft, ein Pionier, und wir bieten unseren Gästen ein weiteres Mal das hochkarätige Unterhaltungsprogramm, das sie von NCL erwarten“, sagt David J. Herrera, der neue Präsident von Norwegian Cruise Line. „Wir wollen diese Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern die Grenzen dessen, was erwartbar ist, überschreiten, um den Gästen den besten, ultimativen Urlaub auf See zu ermöglichen“, so Herrera. „Ich kann es kaum erwarten, mit ,Beetlejuice‘ in diesem Sommer all den Spaß und die Nostalgie auf unserer brandneuen Norwegian Viva willkommen zu heißen.“

Kult-Musical an Bord der Viva

Tim Burtons Kultfilm aus dem Jahr 1988 ist dabei die Grundlage der 90-minütigen Broadway-Adaption, die auf der Norwegian Viva erstmals auf See zu sehen sein wird. Erzählt wird die Geschichte der Familie Deetz, die versucht, ein Spukhaus zu renovieren, das in absurder Weise von einem Geist namens „Beetlejuice“ und dessen Freunden heimgesucht wird. Die paranormalen Eskapaden werden im dreistöckigen Viva Theatre & Club durch mitreißende Spezialeffekte sowie modernste Beleuchtungs- und Soundtechnik auf die Bühne gebracht.

Außerdem wird auch die Norwegian Viva - nach dem erfolgreichen Start der Kult-Gameshow „The Price is Right LIVE“ an Bord der Norwegian Prima im vergangenen Jahr - ihren Gästen ein solches Live-Erlebnis bieten. Und zwar mit der Kreuzfahrt-Premiere der Show „Press Your Luck LIVE“, bei der Zuschauer eingeladen sind, Teil des Show-Klassikers zu werden und Preise zu gewinnen.

Weitere Highlights der Viva

Die Norwegian Viva ist das zweite von insgesamt sechs Schiffen der mit Spannung erwarteten Prima-Klasse, der ersten neuen Schiffsklasse der Marke seit beinahe zehn Jahren. Im Mittelpunkt aller Angebote stehe dabei das Gästeerlebnis. So werden Reisenden allein im Bereich Kulinarik neun neue Bars und Speiselokale geboten. Darunter die Indulge Food Hall, einem Food Court unter freiem Himmel mit elf einzigartigen Restaurants sowie branchenexklusiv die nachhaltige Metropolitan Cocktail-Bar. Darüber hinaus bietet die Norwegian Viva mit The Drop and Rush auch die schnellsten Rutschen auf See sowie mit dem Viva Speedway, eine dreistöckige Rennstrecke.

Die Norwegian Viva, die im August 2023 debütiert, wird bis November rund um die griechischen Inseln und im übrigen Mittelmeer unterwegs sein, bevor sie im Dezember in San Juan, Puerto Rico, anlegt - ihrem Heimathafen für eine Saison und Ausgangspunkt zahlreicher karibischer Traumrouten.

