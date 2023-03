Capital Region USA bietet neuen kostenlosen Reiseplaner

Der aktuelle Reiseführer mit wertvollen Tipps und Informationen für Washington, DC, Maryland und Virginia is t ab sofort kostenfrei bestellbar.

Die neue Ausgabe des handlichen, deutschsprachigen Capital Region USA Reiseplaners ist jetzt wieder kostenlos bestellbar. Dieser präsentiert auf 52 Seiten die wichtigsten Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps der amerikanischen Hauptstadt sowie der beiden angrenzenden Bundesstaaten Virginia und Maryland.

Inspiration und thematische Vielfalt

Eine Übersicht mit besonderen Events und Neuheiten in Washington, DC, Virginia und Maryland geben einen ersten Einblick in die Vielfalt der Region an der US-Ostküste. Neben den wichtigsten Informationen zur Anreise, einer übersichtlichen Karte zur Orientierung sowie mehreren Routenvorschlägen stehen für die Reiseplanung zahlreiche Themengebiete zur Inspiration bereit. Dazu gehören kostenfreie Attraktionen sowie die afroamerikanische Geschichte und Kultur der Region, aber auch Themen wie „Familienfreundliche Abenteuer“, „Köstliches im Glas“, „Die besten Adressen zum Shoppen“ und „Berühmte Filmdrehorte“.

Der Reiseführer kann unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) oder per E-Mail an crusa@claasen.de kostenlos bestellt werden.

Link zur Online-Version HIER. (red)