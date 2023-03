Mit der Eröffnung des „WELTWIEN Apartments“ in Meidling wird Gästen ab sofort ein neues modernes Zuhause auf Zeit in Österreichs Hauptstadt geboten. In einem frisch revitalisierten Gebäudekomplexes, der das goldene Wien um 1900 verinnerlicht, stehen Gästen insgesamt 30 Design-Suiten und Lofts in der Größe von 30 bis 70m2 zur Verfügung. Ausgestattet sind die klimatisierten Apartments die Namen wie „Weltwolke“, „Weltwandel“, „Weltwunder“, „Weltwiese“ und „Weltweit“ tragen mit Küchen- und Wohnbereich sowie modernster Technologie, um den Aufenthalt einfacher, bequemer und effizienter zu gestalten.

„Wir sind ein Haus für Weltbürger, die das alte und neue Wien in seiner prachtvollen Vielfalt erleben möchten. Unser einzigartiges Design spiegelt das progressive Schaffen der Wiener Werkstätte wider. Umgeben von moderner Kunst und hochwertigem Mobiliar bietet WELTWIEN sowohl für Langzeit-Gäste als auch für Kurzaufenthalte das ideale Ambiente. Großzügig gestaltete Terrassen mit Blick auf den ART YARD Skulpturengarten erhöhen zusätzlich die Wohnqualität“, betont Dr. Armin Sageder, Eigentümer von „WELTWIEN Apartments“.

Weitere Services des WELTWIEN

In unmittelbarer Nähe stehen Gästen zahlreiche Haubenlokale, Bauernmärkte, gemütlichen Cafés, neugestalteten Grünflächen sowie das Schloss Schönbrunn zur Verfügung die den Aufenthalt in den Luxus-Apartments zusätzlich aufwerten.

Vom Städtetrip über Businessreisen bis zu einem Langzeitaufenthalt – die Verweildauer in den Luxus-Apartments ist so unterschiedlich wie die Gäste selbst. Die Preise variieren je nach Apartmentgröße und starten ab 109 EUR pro Nacht. Bereits vor der Anreise und nach Download der Mobile Key App bekommen Weltbürger einen Schlüsselcode zugesendet.

Für eine Erhöhung des Gästekomforts sorgt ein umfassender Concierge-Service, der den Gästen von 10:00 – 16:00 Uhr zur Verfügung steht und auch gerne den Transfer sowie einen Frühstücks- oder Jausenkorb in den „WELTWIEN Apartments“ organisiert. Für die Aufbewahrung der Gepäckstücke sind kostenlose Kofferschließfächer im Hotelgebäude nutzbar.

Mehr Informationen zum WELTWIEN Apartments unter: www.weltwien.com (red)