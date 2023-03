Branchen-Champion 2023: TUI liegt bei Kundenzufriedenheit vorne

Laut aktueller Befragung der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) sind TUI-KundInnen die zufriedensten der gesamten Branche. Im Rahmen der größten, unabhängigen und österreichweiten Studie in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis wurden neben der TUI Österreich GmbH auch das Reiseportal TUI.at sowie TUI Das Reisebüro in mehreren Kategorien ausgezeichnet.

Champion beim Thema Kundenzufriedenheit

Im Rahmen des Reiseveranstalter-Rankings belegt TUI Österreich im Bereich Kundenzufriedenheit und Kundenservice den ersten Platz und sichert sich somit in beiden Kategorien den "Branchen-Champion". Zudem belegt TUI heuer Platz 3 beim Preis-Leistungs-Verhältnis und darf sich auch hier Branchen-Champion nennen.

„Eine hohe Qualität und ein breit gefächertes Serviceangebot sehen wir als unser Versprechen an unsere Gäste. Seit Jahren ist dies unser hoher Anspruch als Marktführer unter den Veranstaltern. Umso mehr freut es uns daher, dass wir dieses Jahr im Rahmen der aktuellen ÖGVS-Studie wieder ein so gutes Zeugnis von unseren österreichischen Kundinnen und Kunden ausgestellt bekommen haben“, sagt Ines Wasner, Vertriebsdirektorin TUI Österreich.

Auch TUI Das Reisebüro schnitt im Ranking sehr gut ab und landete in allen drei Abfragebereichen unter den Top 3. Den ersten Platz gab es erneut in der Kategorie Kundenzufriedenheit. Somit sichert sich TUI Das Reisebüro ebenfalls den Titel „Branchen-Champion“. Das Reiseportal TUI.at wurde bei der Umfrage zu den Reiseportalen in den Kategorien „Herausragende Kundenzufriedenheit“ und „Herausragendes Kundenservice“ ebenfalls als Kunden-Champion ausgezeichnet.

„Ohne unsere engagierten MitarbeiterInnen wäre ein so großartiges Feedback unserer Gäste überhaupt nicht möglich. Sei es im direkten Kundenkontakt oder in unseren zahlreichen Abteilungen im Hintergrund - unsere Mitarbeitenden leisten tagtäglich Großartiges. Daher möchte ich mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei ihnen bedanken“, so Wasner weiter.

Österreichweite Online-Befragung der ÖGVS:

Für das österreichweite Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis wurden mehr als 215.000 Bewertungen zu insgesamt 1.709 Unternehmen berücksichtigt. (red)