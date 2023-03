A-Rosa bietet Schwimmkurse im Sommer an

In Zusammenarbeit mit ausgebildeten Schwimmlehrern der Schwimmschule Wasserlust kann im Sommerurlaub das Seepferdchen als erstes Schwimmabzeichen erworben werden. Die Schwimmkurse finden in diesen Sommerferien auf der 7-Nächte-Reise „Rhein Erlebnis Amsterdam & Rotterdam“ ab 5. August sowie ab 12. August statt. Ein Anfänger-Kurs richtet sich an alle Kinder, die noch nie einen Schwimmunterricht besucht haben, und vermittelt erste Techniken zum angstfreien Bewegen im Wasser.

Aufbau-Kurs für Fortgeschrittene

Der Aufbau-Kurs hingegen setzt bereits einige Erfahrungen voraus und soll die Schwimmtechnik sowie die Ausdauer verbessern. Dieser zweite Kurs kann dann sogar mit der Seepferdchen-Prüfung abgeschlossen werden. Beide Angebote finden im großen Pool auf dem Sonnendeck statt, neben welchem sich auch ein Flachwasserbecken für Kleinkinder befindet.

Aufholbedarf durch Corona

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass unsere kleinen Gäste schon in jungen Jahren die notwendigen Techniken für das sichere Bewegen im Wasser vermittelt bekommen. Durch die Corona-Pandemie ist in den vergangenen Jahren jedoch ein Aufholbedarf entstanden und stationäre Schwimmkurse sind schon weit im Voraus ausgebucht. Wir freuen uns sehr, dass der Pool auf dem Sonnendeck der A-Rosa SENA den erforderlichen Abmessungen für die anerkannte Seepferdchen-Prüfung entspricht und wir somit die Kurse ganz bequem und entspannt im Familienurlaub anbieten können“, kommentiert Jörg Eichler, Geschäftsführer der A-Rosa Flussschiff GmbH. „Und auch finanziell haben wir uns darauf verständigt, die Kosten nicht komplett weiterzureichen, sondern nur 100,00 EUR pro teilnehmendes Kind – den Rest übernimmt A-ROSA“, fährt Eichler fort.

Die A-ROSA SENA bietet neben großen Familienkabinen, welche Platz für bis zu fünf Personen bieten, einen stationären Kids Club, die „Schatzinsel“. Für diesen wurden zwei zusätzliche Crew-Mitglieder zur Betreuung angeheuert, welche zum Teil über eine erzieherische Ausbildung verfügen und die gesamte Saison über die kleinen Gäste mit dreimal täglich Programm begrüßen.

Familienreisen mit A-Rosa

An Bord von A-ROSA sind Eltern und Großeltern mit ihren Kindern willkommen – diese reisen in Begleitung von Erziehungsberechtigten auf Deck 1 sogar kostenlos in der Kabine mit. Die Familienreisen bieten darüber hinaus auf allen Schiffen einen eigenen Kids Club mit abwechslungsreichem Spiel- und Kreativprogramm. Nach den zahlreichen Familienausflügen, welche beispielsweise in das Disneyland Paris und den Freizeitpark in Efteling führen, die Entstehung eines Buches in Mainz erklären oder die Geschichte Wiens als Detektiv erlebbar machen, finden die kleinen Gäste dann ihre Lieblingsgerichte am eigenen Kids Buffet wieder.

Der Kids Club findet in den Ferienzeiten auf mindestens einem Familienschiff je Fahrtgebiet und unabhängig einer Mindestteilnehmerzahl statt. Da sich die Familienreisen immer größer Beliebtheit erfreuen, hat sich die Reederei dazu entschieden, den Kids Club ab der Saison 2023 auf alle Schiffe und Reisen auszuweiten, sobald mehr als zehn Kinder auf der entsprechenden Abfahrt gebucht sind.

Familienschiffe in der Saison 2023