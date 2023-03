Ibiza für Familien

Während des Treffens mit Medienvertretern, das im Rahmen der Messe stattfand, erklärte der Präsident des Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí (die höchste Behörde der ibizenkischen Regierung), dass diese Kampagne Teil einer Neupositionierungsstrategie ist, darauf abzielt, die Zahl der Touristen, die mit ihren Familien reisen, zu erhöhen und Aufenthalte zu verlängern, sowie die Erlebnisse auf Ibiza zu diversifizieren.

Steigende Zahlen

Nach offiziellen Angaben kamen 4.074.118 Reisende im Jahr 2022 auf die Insel. "Wir hatten 67,9% mehr Besuche als im Jahr 2021, aber unser Bestreben besteht nicht nur darin, die Zahl der Reisenden zu erhöhen, sondern auch die Besuche derjenigen, die die Insel über die Hauptstadt und andere bekannte Orte hinaus bereisen, zu steigern", betonte der Präsident des Consell de Ibiza. Mit dieser Kampagne wollen die Tourismusbehörden auch die 572 Quadratkilometer der Insel hervorheben und die Reisenden ermutigen, die ländlichen Gebiete zu erkunden, in denen die ibizenkischen Traditionen, die Küche und der Lebensstil ihren Ursprung haben und in denen man mit den Einheimischen in der Natur in charmanten Unterkünften leben kann, umgeben von Tälern und Bergen, kleinen Bauernhöfen und Obstgärten oder Feldern mit Orangen-, Zitronen-, Feigen- und Mandelbäumen.

Ibiza-Tour mit den Kindern

Wie die ibizenkischen Behörden bei der Pressekonferenz betonten, möchte Ibiza Reisende, die bereits auf der Insel waren zurückgewinnen und sie einladen, wiederzukommen und die verschiedenen Erlebnisse zu entdecken, die für alle Familienmitglieder gedacht sind. Die Initiative "Minicuentos 2XIbiza", ist ein Teil dieser Kampagne und motiviert Kinder dazu, sich Erzählungen über die Insel auszudenken, die in einer großen Geschichte zusammengefügt werden, einer Geschichte, in der Familie Ibiza und das Naturparadies, das sich Kinder vorstellen, dargestellt werden", sagte Carmen Sánchez Lapuente, Koordinatorin der Abteilung für Tourismusförderung auf Ibiza, und betonte, dass im letzten Jahr Ibiza sein Angebot an Familienhotels und -resorts (mit Unterhaltungsprogramm, Swimmingpools und Kinderclubs oder Kinderbetreuung) erweitert hat.

In dieser Saison wurden neue Vier- und Fünf-Sterne-Hotels von internationalen Ketten wie The Standard, Concept Hotel Group, OD-Hotels und Sirenis Hotels & Resorts eröffnet. Darüber hinaus hat Ibiza sein Wellness- und Wohlfühlangebot verstärkt und Kulturrouten für Kinder geschaffen, um Denkmäler und Attraktionen von großem historischem Wert zu erkunden, wie z. B. die ummauerte Stadt Dalt Vila (Unesco-Weltkulturerbe), die karthagische Nekropole Puig des Molins und vieles mehr.

Die spektakulären und berühmten Strände und Buchten bieten nicht nur alle Voraussetzungen für einen perfekten Familienurlaub, sondern auch unzählige Möglichkeiten für Wassersport wie Segeln, Tauchen, Kitesurfen, Windsurfen, Kajakfahren, Katamaran fahren, Klippenspringen und Angeln oder einfach nur zum Segeln im kristallklaren türkisfarbenen Wasser. (red)