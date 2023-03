TUI Global Hotel Awards 2023 – die Gewinner

Bei den TUI Global Hotel Awards 2023 wurden die Top-Hotels aus dem TUI-Angebot, das über 13.000 Hotels in 180 Destinationen umfasst, gekürt.

In Berlin fand traditionell die jährliche Verleihung der TUI Global Hotel Awards statt, bei der mehr als 300 Hotelpartner und TUI-Mitarbeitende zusammenkamen, um die herausragenden Leistungen der 100 besten Hotels des weltweiten TUI Urlaubsangebots zu feiern. In 12 Kategorien, ausgewählt aus über 13.000 Hotels in 180 Destinationen, wurden entsprechend der Gästebewertungen 9 Hotels als die Besten der Besten ausgezeichnet. „Es war großartig, alle wieder persönlich zu treffen. Die TUI Global Hotel Awards sind ein toller Moment, um mit unserer Tourismusfamilie, mit Partnern und Freunden aus den Destinationen zu feiern. Es ist ein Privileg für mich und alle Kolleginnen und Kollegen der TUI Group, unsere ausgezeichneten Hotelpartner zu ehren, die von unseren gemeinsamen Kundinnen und Kunden hervorragende Bewertungen erhalten haben", sagt TUI Group CEO, Sebastian Ebel.

TUI Global Hotel Awards

Die jährlichen Gewinnerinnen und Gewinner der TUI Global Hotel Awards basieren auf dem Feedback von mehr als 16 Millionen TUI-Gästen im Jahr 2022. Dies umfasst alle Bewertungen vom Service, über das Essen und die Ausstattung, bis hin zum Gesamterlebnis. Über 800 Hotels haben die Auszeichnungskriterien mit einer Gesamtnote von mindestens 8,8 erfüllt. Bei den Reisenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz machte das TUI Blue Barut Andiz das Rennen, ein beliebtes Adults-Only-Hotel an der türkischen Riviera.

Die Gewinnerhotels

Bestes Hotel TUI Nordic: TUI BLUE Barut Andiz

Bestes Hotel TUI Belgien: Acanthus Cennet Barut Collection

Bestes Hotel TUI Niederlande: TUI BLUE Palm Garden

Bestes Hotel TUI Deutschland, Österreich & Schweiz: TUI BLUE Barut Andiz

Bestes Hotel TUI Polen: Riu Palace Santa Maria

Bestes Hotel TUI UK & Irland: Grand Park Hotel Rovinj

Neu: Bestes TUI BLUE Hotel: TUI BLUE Barut Andiz

Bestes Hotel Eigenanreise: Hotel Andromeda

Bestes Hotel Östliches Mittelmeer: Lindos Blu Luxury Hotel & Suites

Bestes Hotel Westliches Mittelmeer: Seaside Grand Hotel Residencia

Bestes Hotel Fernstrecke: Veligandu Island Resort & Spa

Neu: Best Hotel Nachhaltigkeit People Award: Cretan Malia Park

Neu: Bestes Hotel Nachhaltigkeit Planet Award: Creta Maris Resort

Neu: Best Hotel Nachhaltigkeit Progress Award: Fushifaru Malediven

Award für Nachhaltigkeitsinnovationen: Atlantica Hotels & Resorts

Bestes Hotel Nachhaltigkeit insgesamt: Creatan Malia Park

Auszeichnung der TUI Care Foundation: Aitken Spence Hotels

Bestes Hotel weltweit: Lindos Blu Luxury Hotel & Suites

Lebenswerk: Nikos Daskalantonakis, Grecotel Hotels & Resorts

Auszeichnung für das Lebenswerk

Mit dem TUI Lifetime Achievement Award werden Personen oder Organisationen ausgezeichnet, die einen herausragenden Beitrag für die Branche geleistet haben. Der diesjährige Preisträger, Nikos Daskalanatonakis, Gründer und Eigentümer von Grecotel Hotels & Resorts, wurde für sein unermüdliches Engagement, für hervorragende Leistungen, seine Beharrlichkeit und seine innovative Vision in der Tourismusbranche geehrt. Nikos Daskalanatonakis ist bekannt dafür, seinen Gästen ein persönliches und kulturelles Erlebnis zu bieten und ihnen einen herzlichen Empfang sowie eine echte Verbindung zur lokalen Gemeinde zu ermöglichen. (red)