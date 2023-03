USA-Film-Event: Erst Wien, dann Linz

Das Team Visit USA / Brand USA und Partner luden Agents zum Film-Event ins Hollywood Megaplex Wien ein. Am 27. März folgt eine weitere Veranstaltung in Linz.

Gleich zwei USA-Filme gab es für interessierte Agents am 28. Februar im Hollywood Megaplex Gasometer in Wien zu sehen. Snacks, Popcorn und Softdrinks inklusive. Zu dem Kinoevent luden Visit USA Austria und Brand USA mit ihren Partnern. Durch das musikalische Erbe der Vereinigten Staaten und in Städte, wo Musikstile wie Rock, Blues, Soul oder Hip-Hop wurzeln, führte „Americas Musical Journey“. Als Reiseleiter fungierte der Sänger, Soul Musiker und Rapper Aloe Blacc (I need a Dollar; Wake me up...). Der zweite Film – „Into America’s Wild“ – führte tief in die einzigartigen Wildnisgebiete der USA abseits der ausgetretenen Pfade. Visit USA-Präsident Werner Marschall leitete den exklusiven Filmabend ein, dem auch kurze Präsentationen von der touristischen Marketingorganisation Brand USA, Condor und Dertour vorausgingen.

V.l.n.r. Werner Marschall (Visit USA), Marionetta Hehn (Brand USA), Thomas Lachner (Condor) und Petra Seigmann (Dertour)

Fortsetzung in Linz

Eine weitere Veranstaltung ist für 27. März um 18:45 Uhr im Hollywood Megaplex Plus City Kinosall 13, Plus Kauf Straße 7, 4061 Pasching geplant. Auf dem Programm stehen ebenfalls die beiden Brand USA-Filme "America's Musical Journey" und "Into America's Wild". Neben diesen spannenden Vorführungen erhalten die Teilnehmer auch die neueste Broschüre von Visit the USA und tip, sowie Infos von Dertour und Condor. Auch eine kleine Stärkung wird es geben.

Alle Infos zum Filmevent:

Datum: 27. März 2023

ab 18:45 Uhr Dauer: bis ca. 21:00 Uhr

bis ca. 21:00 Uhr Location: Hollywood Megaplex Plus City Kinosaal 13, Plus Kauf Straße 7, 4061 Pasching

Anfahrt: Erreichbar mit Straßenbahn 3 und 4, auch Parkgarage bzw. Parkplätze vorhanden.

Anmeldung: bis spätestens 21. März 2023 unter vusaaustria@gmail.com (red)