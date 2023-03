Le Boat: Zusätzliche Basis in Ottawa

Mit der Eröffnung der neuen Basis haben Gäste ab Mitte Mai die Möglichkeit, direkt in Ottawa an Bord zu gehen und Kanadas Hauptstadt vom Wasser aus zu erkunden. Damit profitieren Gäste dann auch von sechs neuen Routen, darunter Einwegfahrten von der Hauptbasis Smiths Falls in die Hauptstadt oder umgekehrt. Die Kombination beider Ziele war bisher nur während einer zehntägigen Rundfahrt möglich, nun ist sie auch innerhalb einer Woche machbar und individuell in einen Roadtrip durch Kanada integrierbar.

Neue Basis - neue Möglichkeiten

Die neue Le Boat Basis liegt im Naherholungsgebiet Dows Lake am Stadtrand. Der Flughafen ist nur 12km entfernt. In nur sieben Minuten per Auto (oder zwanzig mit dem Fahrrad) erreichen die Urlauber das Zentrum.

Eine dreiviertel Stunde Bootsfahrt nördlich der Marina führt der Canal Rideau mitten durch die Stadt. Richtung Süden liegt Long Island. So oder so – ein Kurztrip von drei Tagen ermöglicht einen idealen Einstieg in einen Kanadaurlaub. Eine siebentägige Einwegfahrt von Ottawa nach Smith Falls kombiniert die geschäftige Weltstadt mit der spektakulären Natur des Rideau Canals und einladenden Kleinstädten voller Geschichte. Nach Belieben kann eine drei bis 14-tägige Hausboottour in eine Rundreise integriert werden.

Zusätzliche Horizon Plus-Boote

Zum Saisonstart ergänzt Le Boat seine Flotte in Kanada mit zwei weiteren Booten der höchsten von vier Komfortklassen. Von Mai bis Oktober stehen den Gästen dann zusätzlich je ein Modell des Typs Horizon Plus 1 und Horizon Plus 4 zur Verfügung. Die Premium-Boote mit zwei beziehungsweise vier Kabinen verfügen über Panoramafenster für einen 360-Grad-Blick, ein großzügiges Platzangebot in Salon, Kabinen, Bädern und an Deck. Bug- und Heckstrahlruder ermöglichen leichtes Manövrieren. Das zusätzliche „Plus“ im Vergleich zu den Horizon-Booten sind Matratzen mit Formgedächtnis-Schaum für einen Schlafkomfort wie im Hotel.

Im gesamten Revier verfügt Le Boat über 32 Hausboote für zwei bis zwölf Personen.

Weitere Informationen zu Hausbooturlaub unter: www.leboat.de (red)