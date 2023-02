G Adventures bietet wieder Peru-Touren

G Adventures ermöglicht ab 1.März 2023 wieder Abenteuer in Peru. Sarah Miginiac, General Managerin von G Adventures für Lateinamerika, freut sich sehr darüber und sagt: "Die letzten Monate waren in Peru eine große Herausforderung, da die lokalen Gemeinden und Unternehmen, die nach der Pandemie darauf hinarbeiteten, ihren Betrieb wieder aufzunehmen, von einem weiteren Einbruch des Tourismus betroffen waren. Unser Team vor Ort hat die Situation, einschließlich der Wiedereröffnung von Machu Picchu und dem Inka-Trail, genau beobachtet, um sicherzustellen, dass wir so schnell wie möglich wieder starten können, sobald es sicher ist."

G Adventures-Reisen in Peru

Zum Angebot sagt Miginiac: "Mit unseren Touren in den Reisearten Active, Classic, 18-to-Thirtysomethings, Roamies und Marine ist für jeden Reisetyp etwas dabei - von Aktivreisenden, die in den Anden wandern wollen, bis hin zu denen, die an der Tierwelt Perus interessiert sind und auf den Wasserwegen des Amazonas unterwegs sein wollen."

Reisebeispiele:

Kreuzfahrt auf dem Amazonas XL: An Bord der Amatista, die für 28 Passagiere ausgelegt ist, schlängeln sich die Reisenden durch die Wasserwege des Amazonas-Dschungels und lernen gemeinsam mit den Naturforschern an Bord mehr über die Fauna und Flora des Regenwaldes. Zu den Höhepunkten gehört eine nächtliche Bootsfahrt durch das Pacaya-Samira-Nationalreservat - den größten Nationalpark Perus, in dem mehr als 200 Vogel- und 10 Primatenarten leben - sowie die Beobachtung von rosa Delfinen, die im Fluss spielen.

Reisepreis: Die 9-tägige Reise ist ab 2.399 EUR p.P. buchbar - exklusive Flüge

Auf den Wegen der Inka: Kochkurse in Cusco, uralte archäologische Stätten, Restaurants in der Gemeinde, indigene Webereien, heiße Quellen, lokale Märkte, nächtliche Kaimanbeobachtungen im Amazonas, Flussbootfahrten und Zeit zum Entspannen in einer Hängematte, um den Geräuschen des Dschungels zu lauschen. Ganz zu schweigen von der alten Zitadelle Machu Picchu - dieses zehntägige Peru-Abenteuer hat es in sich und bietet das Beste vom Amazonas bis zu den Anden.

Reisepreis: Die 10-tägige Reise ist ab 2.149 EUR p.P. buchbar - exklusive Flüge

Der Inka-Trail: Gefeiert als einer der berühmtesten Wanderwege der Welt, können Reisende ihre Wanderschuhe schnüren und den mächtigen Inka-Trail bezwingen. Die siebentägige Reise, die in Cusco beginnt und endet, führt auf alten Pfaden, die von den Inka selbst auf ihrem Weg nach Machu Picchu beschritten wurden. Reisende wandern auf hohen Andenpfaden, zelten unterwegs und werden mit atemberaubenden Ausblicken belohnt, wenn sie am letzten Morgen bei Sonnenaufgang die alte Zitadelle über das Sonnentor betreten.

Reisepreis: Die 7-tägisge Reise ist ab 1.259 EUR p.P. buchbar - exklusive Flüge

Weitere Informationen über G Adventures unter: www.gadventures.de (red)