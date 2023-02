NH Collection Dubai The Palm eröffnet auf Palm Jumeirah

Das Hotel hat direktem Zugang zum West Palm Beach und spektakulärem Blick auf die Skyline Dubais. Es beherbergt 226 Zimmer und Suiten sowie 306 Studios und Appartements in elf verschiedenen Kategorien. Für Geschäftstermine und private Feiern stehen fünf moderne, tageslichtdurchflutete Räume zur Verfügung. Der internationale Flughafen von Dubai ist innerhalb von 30 Fahrminuten erreichbar.

Suiten, Restaurants, Kids's Club

Einige der Suiten verfügen über einen exklusiven Zugang zur NH Collection Premium Lounge und Panoramablick auf Dubais Yachthafen und den arabischen Golf. Die Gäste wählen aus fünf verschiedenen Restaurants. Zum Abschalten und Auftanken laden Massagen und der spektakuläre beheizte Rooftop-Infinitypool ein. Sportliche Gäste besuchen das hochmoderne Fitnessstudio und Kinder zwischen vier und zwölf Jahren freuen sich auf den NH Kids’ Club, wo sie spielen, basteln und handwerken können. Angrenzend an das Hotel eröffnet in Kürze der eigene Beach Club am West Palm Beach.

Das Hotel hat seine eigene Wasseraufbereitungsanlage, Solarpaneele werden genutzt, um heißes Wasser zu generieren und Kondenswasser von den Klimaanlagen wird zum Bewässern verwendet. Weitere Initiativen, die noch in diesem Jahr eingeführt werden sollen, sind eine hauseigene Imkerei, ein Hydroponik-System, in dem die Pflanzen in mit Nährstoffen angereichertem Wasser wachsen, und ein eigener kleiner Markt auf dem Hotelgelände.

Neben dem NH Collection Dubai The Palm bilden derzeit über 90 Häuser das Portfolio von NH Collection. Zu den weiteren Expansionsplänen der Marke gehören das NH Collection Frankfurt Spin Tower, das im Frühjahr 2023 eröffnet sowie das NH Collection Heidelberg. (red)