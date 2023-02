Erfolgreiche Beachcomber Golf Trophy 2023

An der Turnierwoche, die 2023 bereits zum 28. Mal stattfand, nahmen 50 Gäste teil, darunter auch Prominente, wie die deutschen SchauspielerInnen Michael Roll, Anjorka Strechel und Simon Licht, wie Beachcomber Resorts & Hotels mitteilen. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine so erfolgreiche Beachcomber Golftrophy realisieren konnten. Die gute Stimmung unter allen Teilnehmern, die schönen Golf-Erlebnisse auf Mauritius, der perfekte Service im Paradis Beachcomber und auch die große Wiedersehensfreude einiger Stamm-Trophy-Gäste sorgten für eine rundum gelungene Woche – wir freuen uns schon auf das nächste Mal!“, so Elisabeth Sulzenbacher, Leiterin des Beachcomber Resorts & Hotels Büros in Deutschland. Die Daten für die nächste Beachcomber Golftrophy wurden bereits auf den 28. Jänner bis 3. Februar 2024 festgelegt.

Abwechslungsreiches Programm

Sieger des Turniers wurde zum ersten Mal Jörg Heberer – ein historischer Sieg, da er Stammgast ist und bereits seit der ersten Beachcomber Trophy jedes Jahr teilgenommen hatte. Begleitet wurde das Turnier außerdem durch den vom Partner BiG entsendeten Pro Robert Lamprecht, der für individuelle Beratungen, Trainings und einen Vortrag über die Wichtigkeit von Material beim Golf zur Verfügung stand. Der Walter’s Hof Sylt und der Golftrolley Hersteller JuCad waren als Sponsoren mit dabei.

Auf dem sechstägigen Programm standen neben den Trophy-Turniertagen, ein Boot-Helikopter Ausflug zu dem im Norden der Insel gelegenen 18-Loch Mont Choisy Le Golf Platz, ein Scramble-Wettbewerb sowie ein Nachturnier mit Barbecue-Dinner direkt auf der Driving Range des Paradis Golf Club. Vor der Kulisse des UNESCO Weltkultur-Berges Le Morne Brabant freuten sich die Golfer über die Sponsorenpreise. Im Strandrestaurant La Ravanne feierten alle TeilnehmerInnen gemeinsam mit den glücklichen GewinnerInnenn die schöne Woche beim Galaabend. Die Tombola des Abends ging zugunsten der „Michael Roll Kinderstiftung“, welche Projekte für traumatisierte Kinder und Jugendliche unterstützt. (red)