Die Raxalpe in den Wiener Alpen in Niederösterreich ist bekannt als der Schneeschuhwanderberg im Osten Österreichs. Immer mehr Menschen wandern nach einer rund achtminütigen Fahrt mit der Rax-Seilbahn leichtfüßig und mit kurzen Brettern durch den Schnee. Das Equipment lässt sich dabei kostenschonend im Raxalm-Berggasthof ausleihen.

„Eine Trendsportart, die gekommen ist, um zu bleiben“, betont Bernd Scharfegger, Inhaber des Scharfegger’s Raxalpen Resort und ergänzt: „Immer mehr Tourismusregionen setzen auf das Thema ‚Schneeschuhwandern‘ – und das ist gut so. Wir haben bereits vor mehr als 10 Jahren die Weichen dafür gestellt und stetig in den Ausbau unserer Winter-Wanderrouten investiert. Ein gutdurchdachtes Farbleitsystem am Berg sorgt für Sicherheit gibt dabei stets die Richtung vor.“

Rax Winter-Challenge 2023

Wer das ganze mit einem sportlichen Kräftemessen kombinieren will, für den ist die Rax Winter-Challenge genau das Richtige. Der Schneeschuhwettbewerb für die ganze Familie wird am Sonntag, 5. März 2023, vom Wintersportverein Prein sowie dem Scharfegger’s Raxalpen Resort-Team ausgetragen. Wählbar sind insgesamt drei Strecken:

Die Raxl’s Kinder-Wanderstrecke (Raxalm-Berggasthof – Gatterlkreuz – Raxalm-Berggasthof)

die Wanderstrecke für Erwachsene (Raxalm-Berggasthof – Gatterlkreuz oben – Ottohaus – Gatterlkreuz unten – Raxalm-Berggasthof)

sowie neu eine Ü60 Senioren-Wanderstrecke (Raxalm-Berggasthof – Gatterlkreuz – Raxalm-Berggasthof)

Der Massenstart erfolgt kurz nach der Startnummernausgabe um 10:15 Uhr direkt vor dem Raxalm-Berggasthof. Zu gewinnen gibt es neben einer hochwertigen Sportausrüstung (Mammut-Rucksäck und Glorify Brillen) einen komfortablen Aufenthalt für zwei Personen im „Raxalpenhof – Zuhause am Land“.

„Dabei sein ist alles, der Spaß steht im Vordergrund. Wer es ruhiger angehen möchte, kann bei uns am Rax-Plateau Sonne tanken und den Panoramablick genießen. Auch das Ottohaus sowie der Raxalm-Berggasthof haben geöffnet“, freut sich Scharfegger. auf das Event.

Details zum Event

Anmeldung: per E-Mail unter: info@wsv-prein.at bzw. telefonisch unter: +43 664 919 69 29

per E-Mail unter: info@wsv-prein.at bzw. telefonisch unter: +43 664 919 69 29 Nenngeld: 15 EUR für Erwachsene, 10 EUR für Kinder und Jugendliche (bis 19 Jahre)

Mehr Informationen unter: www.raxalpe.com (red)