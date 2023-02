Dubai: Über 14,3 Mio. internationale Gäste in 2022

Mit diesem deutlichen Besucherplus näherte sich das Emirat auch wieder den Vor-Pandemie-Zahlen - 16,73 Mio. im Jahr 2019 - an. Die starke Leistung im Jahr 2022 zeichnet sich dabei vor allem durch Zuwächse in Dubais traditionellen Quellmärkten sowie einem starken Wachstum in den Emerging Markets aus. So machten die westeuropäischen und die GCC- Regionen jeweils 21% der internationalen Ankünfte aus. Aber auch Deutschland gehört mit 422.000 Übernachtungsgästen (+75% im Vergleich zu 2021) zu einem der wichtigen Quellmärkte 2022.

Hotellerie: Wachstum & Auslastung

Die Hotelbranche in Dubai, die nach wie vor ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität des Emirats und das Gesamtwachstum der Tourismusbranche ist, habe sich ebenfalls in allen Bereichen weiterhin gut entwickelt. So lag die durchschnittliche Auslastung im Jahr 2022 bei 73% und damit - laut Angaben des Dubai Department of Economy and Tourism - auf einem der höchsten Niveaus der Welt (2021: 67%). Der Wert liegt außerdem nur knapp unter der 75%igen Auslastung in der Zeit vor der Pandemie 2019.

Die hohe Auslastung sei darüber hinaus besonders bemerkenswert, da sie trotz eines 16-prozentigen Anstiegs des Zimmerangebots im Jahr 2022 im Vergleich zu 2019 erreicht wurde.

Die Gesamtzahl der Hotels im Jahr 2022 sei gegenüber 2021 um 6% gestiegen, mit 804 Hotelbetrieben, die 146.496 Zimmer anbieten - Zahlen, die das anhaltend starke Vertrauen der Investoren in Dubais Tourismussektor unterstreichen.

Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele

Dubai arbeitete 2022 außerdem verstärkt daran, die Nachhaltigkeitsziele der Stadt zu erreichen, angeführt von Dubai Sustainable Tourism (DST), einer Initiative, die das Profil der Stadt als führendes nachhaltiges Reiseziel schärfen soll. So habe DST Schritte unternommen, um zu den umfassenderen Zielen der Stadt in Bezug auf saubere Energie und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 sowie zur Strategie Net Zero 2050 der VAE beizutragen. Außerdem wurde im vergangenen Jahr "Dubai Can", eine innovative stadtweite Nachhaltigkeitsinitiative, ins Leben gerufen, um das Emirat zu einem führenden nachhaltigen Reiseziel zu machen.

"Da das Jahr 2023 zum Jahr der Nachhaltigkeit in den VAE erklärt wurde und die Expo City Dubai die UN-Klimakonferenz COP28 ausrichtet, wird dieses Jahr entscheidend sein, um Dubais Vision zur Verbesserung der Nachhaltigkeit voranzutreiben und eine globale Zusammenarbeit zur Bewältigung wichtiger Probleme zu schaffen", hieß es in der Aussendung dazu abschließend. (red)