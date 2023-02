TUI Ticket Shop veranstaltet Kanada-Events

Welcome to Canada - das Land der Superlative - so das Motto der Abendveranstaltungen bei denen sich die Teilnehmer über die unbegrenzten Reisemöglichkeiten Kanadas inspirieren und informieren können. Air Canada wird dabei über das vielfältige Streckennetz sprechen, während Travel Alberta über die Highlights der Provinz und die systemischen Buchungsmöglichkeiten dazu über den TUI Ticket Shop informiert. Abgerundet werden die beiden Infoabende in Wien & Graz mit typisch kanadischen Gerichten.

Das "neue Gesicht" des TUI Ticket Shops

Ein weiteres Highlight der Events: Marlies Wimmer, die neue Vertriebsverantwortliche des TUI Ticket Shop Österreichs wird sich erstmals persönlich vorstellen und freut sich bereits sehr auf den Austausch mit den TeilnehmerInnen. "Ich freue mich sich sehr, Sie im Zuge einer kleinen Roadshow mit Air Canada und Destinationspartnern aus Kanada, endlich auch persönlich begrüßen zu dürfen! Die beste Gelegenheit, neben interessanten Destinationsinfos und kanadischen Spezialitäten einen kommunikativen Abend miteinander zu verbringen", so Marlies Wimmer, das „neue Gesicht“ des TUI Ticket Shop Österreichs in der Einladung.

Details zu den Events:

Wien:

Datum: Mittwoch, 22.02.2023

Uhrzeit: ab 18:00 Uhr

Location: Beaver Brewing Company, Schönbrunnerstraße 98, 1050 Wien

Graz:

Datum: Donnerstag, 23.02.2023

Uhrzeit: ab 18:00 Uhr

Location: Flughafen Graz, Konferenzraum & Restaurant "Globetrotter", Flughafenstraße 51, 1. Floor, 8073 Feldkirch bei Graz

Anmeldung unter: events@tuiticketshop.at

Programmablauf:

18:00 - 18:30 Uhr - Ankunft und Begrüßung mit Aperitif und Häppchen

18:30 Uhr - Beginn der Veranstaltung. Begrüßung durch den TUI Ticket Shop und Beginn der Präsentationen von Air Canada und Travel Alberta

ca. 19:15 - 19:45 - Uhr Gemeinsames Abendessen

ca. 19:45 Uhr - 20:15 Uhr - Tipps & Tricks rund um Ihre Ticket und Fly & Mix Buchungen von TUI Ticket Shop

ca. 20:15 Uhr - Das Dessert wird serviert. Im Anschluss gibt's ein spannendes Quiz

ca. 21.30 Uhr - Ende der Veranstaltung

Nähere Infos zum TUI Ticketshop unter: www.tuiticketshop.at (red)