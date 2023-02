FHWien der WKW bietet erstes duales Tourismus-Studium

Die Tourismusbranche leidet unter einem starken Fachkräftemangel. Angesichts dieser Heraus­forderung schaffe das duale Bachelorstudium Tourismus-Management eine Win-win-Situation für Studierende und Partnerbetriebe, ist Florian Aubke überzeugt: „Arbeitgeber wünschen sich MitarbeiterInnen mit einschlägiger Berufserfahrung, und viele Studierende möchten auch schon während des Studiums Praxiserfahrung sammeln. Die duale Studienform erfüllt beide Wünsche. Sie erlaubt es Unter­nehmen, Talente frühzeitig an sich zu binden und sie zu entwickeln.“

Für Studierende bedeutet das also nicht nur, dass sie nach drei Jahren einen akademischen Abschluss in der Hand haben, sondern auch zwei Jahre relevante Berufserfahrung vorweisen können und während des Studiums somit auch ein Gehalt bekommen.

So läuft das duale Studium ab:

Das duale Tourismusstudium punktet mit der engen Verzahnung zwischen der Hochschule als akademischem und dem Unternehmen als praktischem Lernort. Die ersten beiden Semester verbringen die Studierenden ganz an der FHWien der WKW. Hier erwerben sie das theoretische Fundament ihrer Ausbildung. Außerdem erhalten sie einen Überblick über mögliche Praxisbetriebe und absolvieren ein Bewerbungstraining. Dann bewerben sie sich beim Wunschbetrieb, wobei sie das FH-Team unterstützt.

„Auf das Matching zwischen Studierenden und Betrieben legen wir besonderes Augenmerk“, betont Florian Aubke. „Schließlich bleiben die Studierenden während des ganzen restlichen Studiums beim selben Betrieb.“ In den Praxisphasen verbringen sie die halbe Woche im Unternehmen, die andere Hälfte sind sie an der FH.

„Das Beste, was Studierenden passieren kann“

Die Partnerbetriebe für die Praxisphasen im Studium decken die ganze Bandbreite der Tourismusbranche ab – von Fünf-Sterne-Hotels und Reiseveranstaltern sowie Reisebüros über Kongressunternehmen bis zu Fluglinien.

Ein Praxispartner ist beispielsweise die TUI Austria. Denise Mach ist dort für Learning & Development zuständig; über das duale Studium an der FHWien der WKW sagt sie: „Theorie und Praxis miteinander verknüpfen zu können, ist das Beste, was Studierenden passieren kann. Wir als erfahrener Ausbildungsbetrieb profitieren davon, dass wir junge, motivierte Studierende zu uns in den Betrieb holen, die neue Ideen, einen anderen Blickwinkel und die wissenschaftliche Perspektive einbringen und uns so dabei unterstützen, zukunfts­fähig zu bleiben.“

Dual oder in Vollzeit studieren

Den BewerberInnen stehen somit nun zwei Optionen des Bachelor-Studiengang Tourismus-Management zur Auswahl: die neue duale Form oder die Vollzeit-Form. Die Studien­inhalte sind dabei weitgehend identisch - auch im starken Praxisbezug. Doch es gibt auch Unterschiede: Während sich die duale Variante durch die Praxisphasen im zweiten und dritten Studienjahr auszeichnet, sieht die Vollzeitform eine Spezialisierung ab dem zweiten Semester und ein Berufspraktikum im Ausland vor. Zusätzlich können die Vollzeitstudierenden ein Auslandssemester absolvieren – was ideal für BewerberInnen ist, die eine internationale Karriere anstreben.

Start, Anmeldung & weitere Infos

Die duale Variante des Bachelor-Studiengangs Tourismus-Management startet im September 2023 vorbehaltlich der Akkreditierung durch die AQ Austria. Bis 27. März kann man sich um einen Studien­platz bewerben.

Nähere Informationen unter: www.fh-wien.ac.at/studium/bachelor/tourismus-management (red)