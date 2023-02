Save the Date: Touristik.Treffs 2023

Für die Partner der Europäischen Reiseversicherung gibt es bis in den Sommer eine beachtliche Anzahl an Touristik.Treffs mit unterschiedlichsten Aktivitäten. Am Programm stehen unter anderem Flughafenführungen, Bowling, Minigolf oder Grillabende - im Vordergrund stehen aber das Fachsimpeln unter KollegInnen und der Austausch mit den Teilnehmenden Leistungsträgern.

"Wir freuen uns, diese Traditionsveranstaltungen wieder organisieren zu dürfen, auf das Mitwirken vieler Veranstalter, Fluglinien, Reedereien und sonstigen Leistungsträgern und besonders freuen wir uns auf viele KollegInnen von den Verkaufsstellen im Reisebüro", freut sich Andreas Sturmlechner, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer TTC.

Folgende Termine sind fixiert:

22. März 2023 - Linz

19. April 2023 - Salzburg

20. April 2023 - Lauterach

23. Mai 2023 - Wr. Neustadt

01. Juni 2023 - Hall in Tirol

20. Juni 2023 - St. Pölten

21. Juni 2023 - Wien

28. Juni 2023 - Südtirol

05. Juli 2023 - Graz

06. Juli 2023 - Keutschachersee

Die Einladungen mit den Details werden rechtzeitig per Mail versendet. (red)