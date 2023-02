Explora Journeys kündigt Taufe der Explora I an

Die Explora I, das erste von bis zu sechs geplanten Schiffen der Explora Journeys Flotte, wird am 8. Juli 2023 in Civitavecchia bei Rom offiziell getauft. Anschließend wird das Schiff ins britische Southampton überführt, von wo aus es am 17. Juli zu einer 15-Nächte-Reise durch Nordeuropa aufbricht.

Michael Ungerer, CEO von Explora Journeys, sagte dazu bei der feierlichen Münzzeremonie der Explora II − einem wichtigen Meilenstein im Schiffsbau − auf der Fincantieri-Werft in Sestri Ponente bei Genua: „Die Ankündigung, dass die Explora I in wenigen Monaten in Civitavecchia getauft wird ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, diese aufregende neue Marke zu lancieren und das erste unserer luxuriösen Schiffe im Sommer diesen Jahres auf See zu bringen."

Jungfernfahrt der Explora I

Die Explora I wird im Juli 2023 von Southampton aus Zeebrügge in Belgien anlaufen und dann nach Norwegen für Stopps in Geiranger, Trondheim, Molde, Leknes, Brønnøysund, Flåm, Bergen und Stavanger weiterfahren, bevor es nach Dänemark geht mit Besuchen in Skagen und der Hauptstadt Kopenhagen.

Die Jungfernfahrt "A Maiden Journey into Epic Fjords and the Arctic Circle" kann seit Herbst 2022 über bevorzugte Reiseberater, über die digitale Buchungssuite oder über die Webseite von Explora Journeys gebucht werden.

Nähere Informationen unter: www.explorajourneys.com (red)