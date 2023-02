Air France: Mehr Flüge nach Kanada im Sommer

Air France baut die Kapazität nach Kanada weiter aus: So wird die Airline im Sommer 2023 bis zu 50 wöchentliche Flüge zu fünf Zielen in Kanada durchführen: Ottawa (neuer Dienst im Jahr 2023), Quebec City (neuer Dienst im Jahr 2022), Montreal, Toronto und Vancouver (Ziele, die ganzjährig von Air France angeflogen werden).

Neue Verbindung nach Ottawa

Die Verbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle und Ottawa Macdonald-Cartier (YOW) wird am 27. Juni 2023 eröffnet und fünfmal wöchentlich – montags, dienstags, donnerstags, samstags und sonntags – mit dem 224-sitzigen Airbus von Air France betrieben A330-200 (36 in Business, 21 in Premium Economy und 167 in Economy). Damit wird Air France die einzige Fluggesellschaft sein, die Nonstop-Flüge zwischen Ottawa und Europa anbietet.

Ottawa Flugpläne (Ortszeiten):

AF364: Abflug Paris-Charles de Gaulle um 13:10 Uhr, Ankunft in Ottawa um 15:05 Uhr

AF361: Abflug von Ottawa um 17:05 Uhr, Ankunft in Paris-Charles de Gaulle am folgenden Tag um 06:15 Uhr

Der Air France-Busservice, der Kunden derzeit kostenlos zwischen dem Flughafen Montreal-Trudeau und Ottawa zur Verfügung steht, wird weiterhin zwei tägliche Shuttles anbieten. Die Buszeiten sind speziell geplant, um die Verbindungen mit Air France-Flügen von und nach Paris zu erleichtern. Zwei tägliche Busverbindungen verbinden auch Montreal-Trudeau und Quebec City.

Wiederaufnahme des Quebec-Flugs

Der im Sommer 2022 eingeweihte saisonale Dienst Paris-Charles de Gaulle-Quebec City wird dieses Jahr ab dem 2. Mai 2023 wieder aufgenommen. Es wird drei wöchentliche Flüge mit Boeing 787-9 geben, dienstags, freitags und sonntags.

Quebec Flugpläne (Ortszeiten):

AF352: Abflug Paris-Charles de Gaulle um 20:45 Uhr, Ankunft in Quebec City um 21:55 Uhr

AF353: Abflug in Quebec City um 23:55 Uhr, Ankunft in Paris-Charles de Gaulle um 12:20 Uhr

Kapazitätenaufstockung zu weiteren Zielen

Die Flüge zu Zielen, die ganzjährig von Air France bedient werden, werden ebenfalls erhöht, wodurch die Gesamtflugkapazität nach Kanada im Vergleich zu 2019 um mehr als 25% gesteigert wird. Folglich wird Air France Reisende zwischen ihrem Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle verbinden:

Montreal mit bis zu drei täglichen Flügen

Toronto mit zwei täglichen Flügen,

Vancouver mit einem täglichen Flug.

Darüber hinaus wird KLM, Teil der Air France-KLM Group, diesen Sommer den Flughafen Amsterdam-Schiphol mit den folgenden Zielen in Kanada verbinden:

Toronto mit bis zu 13 Flügen wöchentlich

Calgary mit 7 wöchentlichen Flügen

Vancouver mit bis zu 7 Flügen wöchentlich

Montreal mit bis zu 5 Flügen wöchentlich

Edmonton mit bis zu 4 Flügen wöchentlich

Weitere Details unter: airfrance.com und klm.com (red)