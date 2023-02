Das neue Kompakt-Studium "HR im Tourismus" der Vienna Management Academy by FHWien der WKW verbindet HR-Know-how mit Wissen über die Tourismusbranche - eine im deutschsprachigen Raum einzigartige Kombination. Der Lehrgang besteht dabei aus drei Präsenzmodulen in Salzburg, Innsbruck und Wien sowie einem Onlinemodul. Die praxisnahe Ausbildung startet im Juni 2023 und dauert bis Jänner 2024 und ist dabei für Führungskräfte und MitarbeiterInnen aus dem Tourismus ebenso geeignet wie für QuereinsteigerInnen.

MitarbeiterInnen als Erfolgsfaktor sehen

Die Vortragenden im Kompaktlehrgang „HR im Tourismus“ sind PraktikerInnen aus Tourismus und Personalwesen sowie Lehrende der FHWien der WKW. „Mit ExpertInnen aus unseren Studienbereichen Human Resources & Organization sowie Tourism & Hospitality Management bieten wir für beide Branchen ein fachlich fundiertes und praxisorientiertes Programm an“, erklärt Lehrgangsleiter Stefan Teufl, Academic Expert and Lecturer an der Fachhochschule. Entwickelt hat er den Lehrgang mit Martina Plonner, Geschäftsführerin der leaderswork consulting gmbh, einer Unternehmensberatung mit Fokus auf der Tourismusbranche und deren MitarbeiterInnen. Sie ist von der Bedeutung eines professionellen Personal­managements für die Branche überzeugt: „Um künftig erfolgreich in touristischen Unternehmen zu sein, gilt es, MitarbeiterInnen als Erfolgsfaktor zu sehen.“

In vier Modulen zum HR-Experten

Der Lehrgang beginnt mit dem Modul „Persönlichkeitsentwicklung & Trends in HR und Tourismus“. Im zweiten Modul „Gespräche führen“ geht es um Kommunikation, Rhetorik und Coachingtechniken. Das dritte Modul „Organisationen & MitarbeiterInnen entwickeln“ beleuchtet HR-Aufgaben von der Vertrags­gestaltung über Mitarbeitergespräche bis zur Führung in der neuen Arbeitswelt. Das vierte Modul „MitarbeiterInnenreise gestalten“ dreht sich darum, wie Betriebe attraktive Arbeitgeber sein können.

Zwischen den Modulen werden die Teilnehmenden mit Online-Coachings unterstützt. Außerdem bereiten sie in dieser Zeit ihre Abschlussarbeit vor. Kamin­gespräche und Betriebsbesichtigungen ergänzen die Ausbildung, die mit dem Titel „Certified Expert für HR im Tourismus“ abschließt, durch wertvollen Praxisbezug.

Details zur Ausbildung

Der Kompaktlehrgang „HR im Tourismus“ ist für MitarbeiterInnen auf allen Ebenen der Tourismusbranche geeignet, aber auch für QuereinsteigerInnen und AbsolventInnen von HR-Studiengängen, die eine Karriere im Tourismus anpeilen.

Weitere Informationen unter: www.fh-wien.ac.at (red)