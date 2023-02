Amadeus Flusskreuzfahrten: Buchungsstart für 2024

Kreuzfahrer haben bei Amadeus für 2024 die Wahl zwischen neun luxuriösen Schiffen, neun Flüssen und 20 unterschiedlichen Routen. Rendel Müller, Direktorin Marketing und Vertrieb bei Amadeus Flusskreuzfahrten, sagt zum Verkaufsstart: „2022 war das bisher beste Buchungsjahr in der Geschichte von Amadeus Flusskreuzfahrten und der Buchungsstand für 2023 zeigt, dass dieses Ergebnis noch um einiges übertroffen wird“, so Müller, und weiter: „20 Programme auf Donau, Rhein, Main, Mosel, Saar, Rhône, Saône, Seine sowie auf den holländischen und belgischen Wasserwegen zählen zu unserem Portfolio. Mit über hundert Abfahrten haben wir die Auswahl für 2024 nochmal sehr erweitert.“

Highlight des Programms 2024

Zu den schönsten Routen in 2024 zählt laut Müller die Reise „Malerische Mosel & Saar“ an Bord der Amadeus Brilliant: „Diese Kreuzfahrt haben wir 2023 zum ersten Mal im Programm und die Buchungen sind so gut, dass wir die Anzahl der Reisen in 2024 verdoppelt haben“, freut sich die Direktorin Marketing und Vertrieb. Die einwöchige Kreuzfahrt ab/bis Köln kostet ab 1.609 EUR. Vier Termine im Mai, Juni und September sind buchbar.

Ein weiteres Highlight im Programm für 2024 sind die Fahrten des jüngsten Flottenmitglieds Amadeus Riva, die im Mai 2023 in Dienst gestellt wird. Der exklusive Neubau bietet Reisenden insgesamt zwölf große Suiten und 67 geräumige Außenkabinen mit begehbaren Außenbalkonen oder absenkbaren Panoramafenstern. Außerdem habe das Unternehmen mit der Riva "den Anspruch auf Luxus und Eleganz perfekt in Einklang mit dem Schutz der Natur gebracht" - wie es zum hochmodernen Schiffsmotor, der ein effizientes Energie-Management ermöglichen und den CO2-Ausstoß so signifikant reduzieren soll, heißt.

„Alle Informationen zu den Touren 2024 stehen ab sofort auf unserer Website. Im Sommer wird es zudem einen neuen Katalog geben“, sagt Rendel Müller und abschließend: "Für alle Kreuzfahrten im kommenden Jahr gilt zudem bis zum 30. November 2023 ein Frühbucherrabatt von 15%."

Mehr Informationen unter: www.amadeus-flusskreuzfahrten.de (red)