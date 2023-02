LGBTQIA+ Reiseziele in den USA und der Karibik

Seattle: Hier wird mit Pride gesungen

Seattle ist stolz darauf, dass „Pride“ hier nicht nur einen Monat lang, sondern das ganze Jahr über spürbar ist. Dazu gibt es sogar einen eigenen Hashtag #weSEAlove und die Website wesealove.com. Das östlich des Zentrums gelegene Viertel Capitol Hill ist seit langem das queere Epizentrum der Stadt. Hier gibt es mit Regenbogenfarben bemalte Fußgängerüberwege und viele Möglichkeiten, in die Szene einzutauchen. Überall in der Stadt gibt es queer-freundliche Einrichtungen. Und im Sommer finden gleich zwei jährliche Pride-Festivals statt.

Ganz besonders machen die LGBTQIA+ Szene aber der Seattle Men's Chorus und der Seattle Women's Chorus, die zu den größten queeren Chören der Welt gehören. Ihre Motivation: „Unsere Stimmen verändern die Gesellschaft durch innovative und unterhaltsame Programme, die die Gemeinschaft stärken, die Erfahrungen von LGBTQIA+ Personen und ihren Verbündeten beleuchten, die Inklusion erweitern und zu Gerechtigkeit anregen.“ Ihre Vision: „Eine harmonischere Welt, die die einzigartigen Identitäten und Talente aller Menschen würdigt.“

Pittsburgh: Epizentrum des queeren Kinos

Kultig, bunt und einzigartig – so präsentiert sich Pittsburgh, die ehemalige Stahl-Metropole im Westen Pennsylvanias, die sich zum grünen Vorreiter und zum Mekka der Kunst-Szene gewandelt hat: Ein Besuch des Andy-Warhol-Museum darf in der Geburtsstadt der Pop-Art Legende nicht fehlen. Modern und skurril wird’s unweit davon in der Matress Factory oder der größten Fahrradsammlung der Welt, dem Bicycle Heaven. Foodies und Shopaholics kommen im Strip District, Lawrenceville oder dem East Liberty Viertel voll auf ihre Kosten. Hier versprechen zahlreiche Szene-Bars, Nachtclubs und Dragshows auch Unterhaltung bis zum Morgengrauen.

Stilvoll nächtigen hingegen lässt es sich in einem der vielen „Urban Renewal“ Hotels, die hippes Ambiente in historischer Hülle bieten. Die Community feiert 2023 ganz groß im Pride-Monat Juni. Schon am ersten Wochenende warten Paraden und Parties überall in der „City of Bridges“. Mit dem Reel Q Filmfestival im Oktober strahlt Pittsburgh dann wieder als Epizentrum des queeren Kinos und seiner Idole – ein filmisches Ausrufezeichen, das die Stadt schon seit 1985 setzt.

Texas: Queere Zeitungen für die Community

Der Bundesstaat Texas ist dank seiner Vielfalt an großen Städte die Heimat einer der lebendigsten und aktivsten LGBTQIA+ Communities der USA. Die Städte Austin, Dallas, Houston und San Antonio bieten Pride-Festivals, dynamische Kunstszenen und zahlreiche queere Clubs. Die Städte sind für ihre Akzeptanz der Community bekannt. Austin wurde unlängst zu einer der queersten Städte Amerikas gewählt. Hier gibt es eine Menge zu entdecken: diverse Communities, einen lebendigen Veranstaltungskalender, zahlreiche Queer-Bars und -clubs und mehr LGBTQIA+ Attraktionen, als Reisende bei einem einzigen Besuch je sehen könnten. In Houston konzentriert sich die Community im fußgängerfreundlichen Montrose-Viertel. Die Pride-Feier hier ist eine der größten der Welt. Houston hat sogar zwei Zeitungen, die der LGBTQIA+ Community dienen: „Houston Voice“ und „Montrose Star“.

Greater Fort Lauderdale: das Top-LGBTQIA+ Reiseziel

Greater Fort Lauderdale zählt jährlich rund eineinhalb Millionen LGBTQIA+ Besucher, die hier über eine Milliarde Dollar ausgeben. Mit Hunderten von queer-owned Unternehmen und der landesweit höchsten Konzentration an queeren Haushalten ist die Destination eine der vielfältigsten und tolerantesten der Welt. Wie Community orientiert Greater Fort Lauderdale ist, zeigt sich auch sonst in der Region: Hier gibt es eines der größten Pride Center des Landes, das weltweit erste AIDS-Museum, den Hauptsitz der International Gay & Lesbian Travel Association sowie das Stonewall National Museum & Archives, dessen Ausstellungen der Geschichte und Kultur von LGBTQIA+ gewidmet sind. Das LGBT+ Visitor Center befindet sich zusammen mit der Greater Fort Lauderdale LGBT Chamber of Commerce im Herzen von Wilton Manors, der zweit-queersten Stadt der USA. Im Mai 2022 verlieh die Anti-Defamation League of Florida Visit Lauderdale den Corporate Change Maker Award für die Kampagne „We Are", die sich für Vielfalt und Akzeptanz einsetzt und die diverse Bevölkerung in den 31 Gemeinden der Region feiert und unterstützt.

Puerto Rico: queere Hauptstadt der Karibik

Das karibische US-Territorium Puerto Rico gilt als die LGBTQIA+ freundlichste Insel der Karibik – Reisende unterschiedlichen Backgrounds und unterschiedlicher Identität kommen hier zusammen und genießen ein reichhaltiges Angebot an Kultur, lebhaftem Nachtleben, Restaurants und lokalen Hotspots. Jährlich findet in Puerto Ricos Hauptstadt San Juan das Pride-Festival statt – so auch im Juni 2023 mit Drinks, Veranstaltungen, Entertainment, prächtigen Farben in der gesamten Stadt, Go-Go-Tänzern und Drag-Personalities. (Red)