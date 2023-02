Der neue Service ist Teil der digitalen Serviceleistungen, die Saudia über seine Website und seine digitalen Anwendungen anbietet, um die Reiseverfahren zu erleichtern und zu vereinfachen sowie die Kundendienstleistungen zu verbessern. "Your Ticket Your Visa" wird dabei in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium, dem Innenministerium, dem Ministerium für Hajj und Umrah, dem Pilger-Service-Programm und der saudischen Tourismusbehörde eingeführt.

Einfachere Einreise in das Königreich

Der neue Service, der alle internationalen Flughäfen des Königreichs umfasst, ermöglicht Gästen einen Aufenthalt von bis zu 96 Stunden, in denen sie das Königreich bereisen und die Umrah durchführen können. Die digitale Vernetzung mit dem Außenministerium erleichtere so die Ausstellung des Transitvisums und verknüpft es innerhalb von drei Minuten mit dem Flugticket.

Kapitän Ibrahim Koshy, CEO von Saudia, sagt dazu: "Die Einführung dieses innovativen und nahtlosen Stopover-Visums, das das erste seiner Art in der Luftfahrtbranche ist, ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Programm zur digitalen Transformation. Es zeigt Saudias Engagement, das strategische Ziel des Königreichs, bis 2030 100 Mio. Besuche zu erreichen, zu unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass es sich positiv auf die wachsende Zahl von Transitpassagieren auswirken wird und gleichzeitig unsere Position als Drehscheibe, die Ost und West verbindet, stärkt. Der neue Dienst wird die Passagiere auch dazu ermutigen, die Umrah zu machen, wichtige Ziele zu besuchen und an Veranstaltungen sowie Saudi Seasons teilzunehmen."

