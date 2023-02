Tunesien: Highlights, Veranstaltungen & Events 2023

Ob golfen in der Wüste oder einfach abtauchen im Zelthotel, die spektakulärsten Drehorte der Kultserie „Star Wars“ entdecken oder das Festival der Ksour am Rande der Sahara erleben – in Tunesien finden Abenteurer und Kultur-Interessierte eine Vielzahl an Möglichkeiten den Strandurlaub mit spannenden Ausflügen ins Landesinnere zu kombinieren.

Golf Experience - ein nachhaltiger Abschlag

Am 4. und 5. Februar 2023 findet zum ersten Mal die „Golf Experience“ mit dem national bekannten und deutschsprachigen Golf-Pro Nabil Gharbi statt. „Ganz ohne Bewässerung kommt ein Parcours inmitten der Dünen aus und die Stille der Wüste fördert die Konzentration“, argumentiert Nabil für sein Projekt „Golf Experience“ in der Sahara. Ideale Bedingungen für Anfänger zum Schnuppern und eine Herausforderung für gute Spieler und Bunker-Spezialisten.

Anmeldung zur Golf Experience unter: office@camp-mars.com

Camp Mars - Timbaine

Seit über zehn Jahren hat sich das Camp Mars, als „Glamping – Location“ im Süden Tunesiens einen Namen gemacht. Individualreisende, Extremsportler, Rallyeteilnehmer und Trekking-Gruppen beleben in der Hauptreisezeit von Anfang Oktober bis Ende März das Camp Mars. Aber auch immer mehr Familien mit Kindern haben die „große Sandkiste“ für sich entdeckt und nützen nicht nur die Gelegenheit für einen Ausritt auf dem Rücken eines Dromedars, sondern auch zum Rodeln auf den steilen Hängen der mächtigen Dünen.

Das Camp Mars liegt inmitten der Sanddünen des östlichen Großen Erg (Sandmeer) am Fuße des Tafelbergs Timbaine, knapp zwei Stunden „off-road“ von der Oasenstadt Douz entfernt.

Details zum Camp Mars unter: www.camp-mars.com

Internationales Festival der Ksour 2023

Rund um die Stadt Tataouine, am südlichen Rand des Dahargebirges, findet alljährlich ein rauschendes Fest der Farben “der Mensch braucht Orte, die das Abenteuer erahnen lassen“ und Traditionen statt: das Festival der Ksour, eine Art „BerberKirtag“ an dem verschiedene Berberstämme aus den umliegenden Maghreb Ländern – Lybien, Algerien, Marokko und auch Ägypten – teilnehmen.

Pferderennen, Akrobaten, Hochzeits-Zeremonien, FolkloremusikTruppen, um nur einige zu nennen, animieren drei Tage lang das Festivalgelände. Die meisten Zuschauer sind Einheimische oder Tunesier, die speziell zu diesem Anlass ihren Heimatort besuchen - aber auch Touristen sind herzlich willkommen.

Details zum Festival unter: rove.me/de/to/tunisia/international-festival-of-saharan-ksours

Auf den Spuren von Indiana Jones & Luke Skywalker

Alle Film-Fans können sich freuen: Moez Belhassine, der tunesische Tourismusminister, gab am 10. Jänner 2023 grünes Licht für den "Ciné Trip Tunisia", der in Zusammenarbeit mit der GIZ erarbeitet wird und bald zu 12 Drehorten in 9 verschiedenen Regionen der 4 Kultfilme – Indiana Jones, der englische Patient, Star Wars & Monty Python - führen soll.

Tunesien auf der Ferienmesse in Wien:

Tunesien ist auch für die Saison 2023 wieder unter den Top-Reisezielen für Familien, Abenteurer, Golfer, junge Paare & Senioren, die das gute Preis,-Leistungsverhältnis und die kurze Flugzeit (nur 2 Stunden) schätzen.

Das Discover Tunisia-Team freut sich daher besonders darauf auf der Wiener Ferienmesse vom 16.-19.03.2023 weitere Inspirationen & Informationen für den nächsten Tunesien-Urlaub zu liefern und erwartet Besucher wieder mit Spezialitäten & traditionellem Kunsthandwerk.

Weitere Informationen zu Tunesien unter: www.discovertunisia.com