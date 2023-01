IST: Beratungstag des Fachbereichs Tourismus & Hospitality

Vom familiengeführten Hotelbetrieb bis hin zur globalen Hotelkette, vom Reisebüro bis zum Freizeitpark – spannende Herausforderungen und abwechslungsreiche Positionen warten in der Tourismus- und Hotelbranche! Mit dem dualen Bachelor "Hotel Management", dem dualen Bachelor "Tourismus Management" und dem dualen Bachelor "Hotel- und Tourismusmarketing" werden die Studierenden gezielt auf dieses Arbeitsumfeld vorbereitet und erhalten ein akademisches Fernstudium in Kombination mit einer betrieblichen Ausbildung.

Den richtigen Ausbildungspartner finden

Die IST-Hochschule arbeitet mit einer Vielzahl namhafter Kooperationspartner aus allen Sparten der Tourismus & Hospitality Branche zusammen. Diejenigen, die bereits wissen, dass sie ein duales Studium absolvieren möchten, aber noch einen Ausbildungsbetrieb suchen, können am 4. Februar ebenfalls im persönlichen Gespräch herausfinden, welcher Arbeitgeber am besten zu ihnen passt.

Digital und in Präsenz

Interessierte haben die Möglichkeit sich sowohl vor Ort an der IST-Hochschule in Düsseldorf beraten zu lassen oder das Angebot eines digitalen Gesprächs in Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen zum Beratungstag und zur Anmeldung gibt es unter: www.ist-hochschule.de/aktion/1663. (red)