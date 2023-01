Trotz der - besonders im Dezember 2022 - auffallend milden Temperaturen, wodurch viele Skiorte und Regionen mit Schneemangel zu kämpfen hatten und haben, kann die Region „JO“ Salzburg auf ein erfreuliches Zwischenfazit der aktuellen Wintersaison blicken. „Besonders erfreulich verlaufen sind die Weihnachtsferien sowie der gesamte Dezember 2022, der mit 46.000 Nächtigungen in die Geschichtsbücher eingeht. Seit Beginn unserer Aufzeichnungen konnten wir noch nie so ein großartiges Ergebnis erzielen", freut sich Hannes Rieser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes St. Johann in Salzburg, über dieses Rekordergebnis.

Zum Thema Teuerung und Preisentwicklung erklärt Rieser: ",JO' Salzburg ist eine Wintersport-Destination für die ganze Familie und muss weiterhin leistbar bleiben“, bringt es der Geschäftsführer auf den Punkt. "Das Online-Frühbucher-System von Snow Space Salzburg ermöglicht eine preiswerte Urlaubsgestaltung und wird laut dem Tourismusexperten „sehr gut angenommen. Zusätzlich versuchen alle Betriebe ihre Kosten zu reduzieren, um die Teuerung möglichst behutsam an die Gäste weiterzugeben. Unsere Betriebe in allen touristischen Bereichen werden auch in der restlichen Wintersaison bei hoher Qualität ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.“

Positiver & schneereicher Ausblick

Positiv zu dem Aufwärtstrend beigetragen habe auch das erfolgreich etablierte Winter-Aktivprogramm „JO Xund & fit“, das den Gästen in St. Johann in Salzburg einen absoluten Mehrwert bietet. So sieht auch die Vorschau auf den Februar, den stärksten Tourismusmonat im Jahr, vielversprechend aus: „Speziell die Buchungslage und Auslastung in den Semesterferien ist äußerst zufriedenstellend – zudem erwarten wir in den kommenden Tagen eine kräftige Portion Neuschnee“, so Rieser abschließend.

Mehr Information zu „JO" Salzburg unter: www.josalzburg.com