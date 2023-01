SeaWorld & Busch Gardens präsentieren Eventkalender 2023

In den kommenden zwölf Monaten sorgen Events mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten für einen unterhaltsamen und unvergesslichen Parkbesuch – auch abseits der außergewöhnlichen Attraktionen. Der Besuch der aufgeführten Events ist dabei kostenlos - also bereits im Parkeintritt enthalten.

Jänner bis März: Mardi Gras

Gleich zu Beginn des Jahres kommen Parkbesucher in SeaWorld und Busch Gardens in den Genuss kulinarischer Köstlichkeiten und bunter Paraden. Intensive Aromen, leuchtende Dekorationen und stilechte Live-Musik von Blaskapellen fangen den ganz eigenen Charme von New Orleans ein und animieren die Besucher zum Tanzen und Mitsingen. Bereits am 5. Jänner startete Mardi Gras in Busch Gardens Tampa Bay, ab dem 27. Jänner in Busch Gardens Williamsburg, in SeaWorld Orlando dauern die Feierlichkeiten von Februar bis März, in SeaWorld San Diego vom 21. Jänner bis 26. Februar.

Jänner, Februar, April & Mai: Sesame Street Kids‘ Weekends

Sowohl Ende Jänner als auch Ende April bietet sich den kleinen Gästen in Busch Gardens Tampa Bay an jeweils zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden die Möglichkeit, den beliebten Figuren aus der Sesamstraße ganz nahe zu kommen. Im Bereich Sesame Street Safari of Fun erzählen die pelzigen Freunde spannende Geschichten und laden zu interaktiven Tanzpartys ein.

Februar bis Mai: Food & Wine Festival & Seven Seas Food Festival

Vom 10. März bis zum 21. Mai können Besucher in Busch Gardens Tampa Bay beim Food & Wine Festival an jedem Wochenende leckere Speisen genießen und aus verschiedenen Weinen, Cocktails und Craftbieren wählen. Ein Highlight sind zudem die Auftritte verschiedener musikalischer Gäste wie Kansas, Flo Rida oder Hoobastank.

SeaWorld Orlando feiert als Pendant mit gleichem Fokus vom 3. Februar bis zum 7. Mai das Seven Seas Food Festival. Im kalifornischen San Diego dauert das Event vom 3. März bis zum 30. April an.

Mai bis August: Summer Nights

Das tägliche Sommerfeeling wird einfach verlängert: Nach Einbruch der Nacht geht es in Busch Gardens Tampa Bay vom 26. Mai bis zum 6. August weiterhin heiß her. Auf die Besucher wartet ein elektrisierendes Unterhaltungsprogramm mit neuen Shows, darunter eine Vorführung auf Eis und – an ausgewählten Tagen – einem Feuerwerk.

Juli bis September: Bier Fest und Craft Beer Festival

Auf der Suche nach sommerlicher Erfrischung lohnt sich ein Besuch des Bier Fests, das vom 21. Juli bis zum 4. September in Busch Gardens Tampa Bay stattfindet. Ausgeschenkt werden Craftbiere aus aller Welt sowie lokale Marken.

In SeaWorld Orlando und San Diego steigt im August und September das Beer Festival, das ebenfalls im Zeichen der Craftbiere steht. Auch der Gaumen kommt Dank der von Chefköchen zubereiteten Delikatessen nicht zu kurz.

September bis Oktober: Howl-O-Scream und Spooktacular

Die Veranstaltungen zu Halloween zählen zu den beliebtesten der Parkfamilie. Zwischen September und dem 31. Oktober können in Busch Gardens Tampa Bay, SeaWorld Orlando und San Diego etliche Spukhäuser erkundet werden. In eigens eingerichteten Gruselzonen geht es nicht minder schaurig zu, wenn umherstreifende Kreaturen die Gäste erschrecken.

Als familienfreundliche Alternative richtet sich Spooktacular an jüngere Gäste und wartet mit einem bunten und kindgerechtem Programm wie einer Schnitzeljagd, Süßigkeitenständen oder Heulabyrinthen auf.

November bis Dezember: Christmas Celebration und Christmas Town

Zum Jahresausklang verwandeln sich die Parks von SeaWorld und Busch Gardens von Mitte November bis ins neue Jahr hinein in ein prachtvolles Winterwunderland. Einzigartige Shows, beeindruckende Festtagsfeuerwerke sowie allerhand Schlemmereien garantieren ein unvergessliches Weihnachtserlebnis. (red)