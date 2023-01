Oceania Cruises startet zur Feier des 20-jährigen Jubiläums eine besondere Aktion bei der Gäste von bis zu 800 USD Bordguthaben pro Kabine oder Suite auf 110 faszinierenden Reisen profitieren können. Die sieben Boutiqueschiffe steuern dabei Ziele in der Karibik, das Mittelmeer, den Südpazifik, Alaska, Asien und mehr an. Das Angebot zum 20-jährigen Jubiläum ist vom 16. Jänner bis zum 28. Februar 2023 buchbar.

„Da die Nachfrage nach Luxuskreuzfahrten so hoch ist wie nie zuvor, ist dieses exklusive Angebot eine Fundgrube für treue Stammgäste und Neukunden. Reisende sollen ihren Abenteuergeist ausleben können, während sie von einem großzügigen Bordguthaben von bis zu 800 USD auf über 100 Kreuzfahrten in den Jahren 2023 und 2024 profitieren – einschließlich unseres neuesten Schiffes, der Vista“, so Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises.

Details zum 20th Anniversary Sale

Jeder „20th Anniversary Sale“-Tarif beinhaltet das großzügige OLife Choice-Paket von Oceania Cruises, das entweder kostenlose Landausflüge, ein Getränkepaket oder ein großzügiges Bordguthaben inkludiert.

Zusätzlich erhalten Passagiere ein Bordguthaben von bis zu 800 USD für alle Buchungen, unabhängig davon, welches OLife Choice-Angebot gewählt wird.

Zu den Highlight-Reisen aus dem 20th Anniversary Sale gehören unter anderem:

Fjords, Vikings & Castles

18 Tage - Oslo bis London - Riviera - Abreise am 5. August 2023

800 USD Bordguthaben pro Kabine oder Suite

Gäste tauchen in das Beste von Norwegen ein – vom südlichen Teil des Landes bis zur nördlichsten Stadt mit Stopps u.a. in Kristiansand, Alesund, Hammerfest und Tromsø. Dabei erkunden sie die dramatisch schönen Färöer-Inseln und die zauberhaften Orkney-Inseln, bevor die Riviera nach Edinburgh (Newhaven) weiterfährt und schließlich in London (Portsmouth) anlegt.

Astounding Australia

24 Tage - Singapur nach Auckland - Regatta - Abfahrt am 14. November 2024

800 USD Bordguthaben pro Kabine oder Suite

Ein Abenteuer mit einer Welt voller spektakulärer Panoramen, welches das exotische Südostasien, Australiens charmante Außenposten im Nordosten und Neuseelands magische Nordinsel umfasst und Übernachtungen in Bali, Sydney und Auckland beinhaltet. Auf dieser 24-tägigen Kreuzfahrt genießen Reisende den Trubel von Jakarta, die üppige Landschaft von Bali (Benoa) und den tropischen Regenwald von Cairns bevor sie das tasmanische Meer überqueren, um Neuseelands Nordinsel zu entdecken.

Mehr Informationen zu den 20th Anniversary Sale Angeboten unter: www.OceaniaCruises.com (red)