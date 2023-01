Rhätische Bahn: Nachtfahrten durch die Winterlandschaft

Bei Vollmond erklimmen Gäste am 4. und 5. Februar sowie am 7. und 8. März 2023 ab St. Moritz die Berninalinie. Die Strecke ist bezüglich Bautechnik und Linienführung eine Meisterleistung. Die Reise startet mit einem Aperitiv zur Einstimmung. Im Panoramawagen geht es dann vorbei am ewigen Eis des Morteratschgletschers und am Lago Bianco bis nach Alp Grüm. Hier prägt sich der Ausblick ein: Palügletscher, die Berninagruppe, die Bergamasker Alpen mit Sicht über das gesamte Valposchiavo. Wenn die Dämmerung einsetzt, verzaubert der Vollmond am Bündner Himmel.die weiße Bergwelt rund um das Berninamassiv in eine mystische Landschaft. Im Ristorante Albergo Alp Grüm auf 2.091 Metern serviert der Wirt ein feines Gletscherfondue. Auf der Rückfahrt gehen zu klassischer Musik die Lichter im Zug aus. Bei dieser magischen Stimmung mundet der Veltliner doppelt.

Eine Sinnesreise auf der Schiene

Einen unvergesslichen Abend für alle Sinne verspricht der „Magie Genussexpress“ am 23. und 24. Februar sowie am 23. und 24. März 2023. Er führt seine Gäste durch die beeindruckende Graubündner Winterlandschaft von Chur nach Samedan und zurück. Für einen unvergesslichen Abend sorgen die Atmosphäre, die Überraschungen des Zauberkünstlers sowie das exquisite Drei-Gänge-Menü. Während draußen spektakuläre Aussichten vorbeiziehen, nehmen Reisende Platz im nostalgischen Speisewagen Gourmino. Zur Vorspeise genießen Feinschmecker im Ambiente der Dreißigerjahre eine Karotten-Apfel-Suppe. Zum Hauptgang warten eine mit Rosmarin marinierte Hühnerbrust samt rassiger Paprikasauce, Parfümreis und Marktgemüse. Zum krönenden Abschluss gibt es Zitronenquark, Eis und Vanilleplunder. Dazwischen fasziniert der Magier Tino Plaz die Mitreisenden mit seinen Zauberkünsten. Hinter seinem Pokerface verbirgt sich ein ausgekochter Zauberer und charmanter Gambler. Der verführerische Falschspieler wickelt sein Publikum schnell um den kleinen Finger. Magisch ist auch der Blick aus dem Fenster. Eines der Highlights: Der Genussexpress überquert bei Filisur das berühmte Landwasserviadukt.

Auf Schienen genießen, auf Kufen hinuntersausen

Entlang der weltberühmten Strecke hoch zur längsten beleuchteten Schlittenbahn Europas führt der „Schlittel-Genussexpress“ am 11. Februar und 4. März 2023. Gäste genießen atemberaubenden Aussichten auf der Fahrt ab Chur. Dabei wartet ein regionales Drei-Gänge-Menü im Speisewagen Gourmino zur Stärkung. Denn nach Ankunft in Preda fahren die Mitreisenden mit dem Schlitten durch das Winterwunderland. Los geht es auf 1.800 Metern auf der gesperrten und nachts extra beleuchteten Albula-Passstraße. Diese Schlittenbahn führt auf sechs Kilometern bis nach Bergün. Besonders schnelle RodlerInnen haben die Möglichkeit, eine zweite Abfahrt zu unternehmen. Im Anschluss geht es durch die nächtliche Winterlandschaft zurück nach Chur, wobei noch das Dessert wartet. Schlitten lassen sich direkt vor Ort in Bergün mieten. (red)