Condor: Neue Verbindungen von Frankfurt nach Namibia

Gemeinsam mit der südafrikanischen Fluggesellschaft Airlink bietet Condor für die Wintersaison 2022/23 sechs zusätzliche Verbindungen von Frankfurt nach Namibia an. Darüber hinaus haben Reisende dank dieser Frequenzen von Condor und Airlink die Möglichkeit, Reiseziele in Namibia und Südafrika kostengünstig zu kombinieren. Ein Zwischenstopp in den bekanntesten südafrikanischen Städten wie Kapstadt oder Johannesburg kann eingelegt werden. Im Anschluss können beispielsweise Windhoek und Walvis Bay in Namibia oder die beeindruckenden Viktoriafälle in Simbabwe besucht werden.

Details zu den neuen Verbindungen

Die sechs Condor-Frequenzen von Frankfurt nach Kapstadt oder Johannesburg sind bereits verfügbar und werden bis April 2023 betrieben. Von diesen beiden südafrikanischen Städten gibt es tägliche Anschlussflüge nach Windhoek, Walvis Bay in Namibia sowie Victoria Falls in Simbabwe, dem Tor zum KAZA Naturschutzgebiet.

Condor plane die Strecken ins südliche Afrika ab 2023 mit dem neuen A330neo anzubieten.

Condor Südafrika Frequenzen: Verfügbar bis April 2023

Die Strecke von Frankfurt (FRA) nach Kapstadt (CPT) wird jeden Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag beflogen; Hin- und Rückflüge sind jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag verfügbar.

Der Flug von Frankfurt (FRA) nach Johannesburg (JNB) startet sowohl montags als auch freitags und kehrt dienstags und samstags zurück.

Airlink-Anschlussflüge nach Namibia

Die Flüge, die Kapstadt (CPT) und Johannesburg (JNB) mit Walvis Bay (WVB), Windhoek (WDH) und Victoria Falls (VFA) verbinden, sind als Hin- sowie auch als Rückflüge an jedem Tag der Woche verfügbar.

Weitere Informationen unter: www.Condor.com (red)