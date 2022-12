Holidu: Die weihnachtlichsten Städte Europas

Holidu, das Buchungsportal für Ferienhäuser, hat herausgefunden, welche Städte in Europa besonders festliche Stimmung vermitteln. Für das Ranking wurden Instagram-Hashtags und monatliche Google-Suchanfragen ausgewertet, sowie die Anzahl der Weihnachtsmärkte in den Städten und die durchschnittliche Anzahl der Schneetage im Dezember ermittelt.

Die weihnachtlichsten Städte Europas

1. Berlin - Deutschland

An der Spitze des Rankings befindet sich Deutschlands Hauptstadt Berlin. Über 80 Weihnachtsmärkte bereichern die Stadt in der Vorweihnachtszeit - der erste davon lässt sich auf das Jahr 1530 zurückdatieren.

Das außergewöhnlichste Erlebnis bietet der Weihnachts-Rummel in der Frankfurter Allee: Hier verzaubern Fahrgeschäfte für Groß und Klein sicherlich nicht nur Weihnachtsfans. Egal, ob Sie eine Achterbahnfahrt bevorzugen, auf einem Riesenrad den Blick über das Lichtermeer genießen wollen, oder die Umgebung mit einer dampfenden Tasse in der Hand auf sich wirken lassen wollen, Berlin ist in der Weihnachtszeit auf jeden Fall einen Besuch wert.

Anzahl Weihnachtsmärkte: 80

Instagram-Hashtags: 9.128

Suchvolumen: 800

Schneetage im Dezember: 8

2. Wien - Österreich

Die Silbermedaille geht an die österreichische Hauptstadt Wien, die im Winter Scharen von Besuchern anzieht. Auf Instagram erfreut sich die festlich geschmückte Stadt mit ihren zahlreichen Märkten besonderer Beliebtheit und ist eines der am meisten geposteten Reiseziele. Kein Wunder, bei den malerischen Attraktionen, die sich allein beim berühmtesten Weihnachtsmarkt der Stadt auf dem Rathausplatz finden lassen: Ein meterhoher Torbogen markiert den Eingang, ein zwölf Meter hohes Karussell lässt Kinderherzen höher schlagen und wer sich sportlich betätigen mag, sucht die große Eislauffläche auf.

Anzahl Weihnachtsmärkte: 20

Instagram-Hashtags: 22.594

Suchvolumen: 5.800

Schneetage im Dezember: 6

3. Prag - Tschechische Republik

Ebenfalls ein echter Renner auf Instagram und bei den Suchanfragen für winterliche Reiseziele ist Prag. Die Altstadt mit ihren Kopfsteinpflastern und verschlungenen Wegen bietet einfach das perfekte Ambiente für die festliche Jahreszeit. Prächtige Weihnachtsbäume zieren den Altstädter Ring und den Wenzelsplatz und stellen hervorragende Fotomotive dar. Lange Öffnungszeiten der Marktstände von 10 bis 20 Uhr sowie erschwingliche Preise erfreuen alle, die nicht genug von Weihnachtsmärkten kriegen können.

Anzahl Weihnachtsmärkte: 6

Instagram-Hashtags: 11.296

Suchvolumen: 1.900

Schneetage im Dezember: 10

4. München - Deutschland

Deutschland, berühmt für seine Weihnachtsmärkte, belegt mit der bayerischen Landeshauptstadt München einen weiteren Platz in den Top 5. Über die ganze Stadt verteilen sich weitläufige sowie beschauliche Weihnachtsmärkte, die mit unterschiedlichen Thematiken die verschiedensten Geschmäcker bedienen. Sie begeistern sich für das Mittelalter? Dann besuchen Sie doch den Mittelaltermarkt am Wittelsbacherplatz. Sie oder ihre Kinder lieben Märchen? Dann ist der „Märchenbazar" im Olympiapark die richtige Anlaufstelle. Den größten Christkindlmarkt mit über 150 Ständen finden Sie auf dem Marienplatz und kleinere, charmante Weihnachtsdörfer sind häufig auf Innenhöfen zu finden, zum Beispiel in der Münchner Residenz.

Anzahl Weihnachtsmärkte: 18

Instagram-Hashtags: 1.816

Suchvolumen: 500

Schneetage im Dezember: 12

5. Kopenhagen - Dänemark

Wer die Kälte nicht scheut, reist weiter nach Norden und besucht die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Im Herzen der Altstadt befindet sich auf dem Højbro Plads der „Julemarked”, der für sein internationales Flair bekannt ist und mit seinem Essens- und Getränkeangebot unterschiedliche Geschmäcker bedient. Besonders typisch nordische Weihnachtsatmosphäre versprüht der Vergnügungspark Tivoli Gardens. Geschmückte Holzhäuser und Bäume, schneebedeckte Tannen, eine Dampflok und der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren entführen Sie in das perfekte Winterwunderland.

Anzahl Weihnachtsmärkte: 7

Instagram-Hashtags: 4.361

Suchvolumen: 900

Schneetage im Dezember: 8

Wer rundet die Top 10 der weihnachtlichsten Städte ab?

6. Stockholm - Schweden

7. London - UK London

8. Salzburg - Österreich

9. Paris - Frankreich

10. Oslo - Norwegen

Methode des Rankings:

Für den Index wurden über 100 europäische Städte betrachtet und vier Datenpunkte analysiert. Die Anzahl der Weihnachtsmärkte wurden manuell erfasst, die Beiträge zum Instagram-Hashtag #ChristmasinCity gezählt und das monatliche globale Google-Suchvolumen für die Phrase „Christmas in City" extrahiert, wobei jeweils für „City” die zu untersuchende Stadt eingesetzt wurde. Das Suchvolumen beschreibt dabei die Anzahl der Suchanfragen für die o.g. Phrase pro Monat innerhalb der letzten 12 Monate. Außerdem wurde die durchschnittliche Anzahl der Schneetage im Dezember im Zeitraum 2009 bis 2022 mit Hilfe von World Weather Online ermittelt. Um das Gesamtergebnis zu erhalten, wurden die vier Einzelergebnisse addiert und die Städte auf der Grundlage dieses Gesamtergebnisses in eine Rangfolge gebracht. (red)