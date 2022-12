Intrepid Travel: Fünf neue Südsee-Touren für 2023

Intrepid Travel bietet im nächsten Jahr auf fünf neuen Reisen wahre Südsee-Erlebnisse in abgelegenen Insel-Regionen. Neben Traumstränden und der beeindruckenden Unterwasserwelt stehen dabei vor allem besondere Erlebnisse abseits der üblichen Südsee-Touren und Strand-Resorts im Fokus. Hintergrund dazu ist, so Intrepid, dass die südpazifischen Inseln einige der letzten Reiseziele waren, die nach der Pandemie wieder geöffnet wurden. Doch viele Regionen haben diese unfreiwillige Reisepause genutzt, um ihre Tourismusstrategie neu auszurichten. Der Schwerpunkt und die Zukunft liegen dabei in der Schaffung einer neuen Art von Tourismus, der den Menschen und Gemeinden vor Ort einen echten Nutzen bringt. Vor diesem Hintergrund hat Intrepid nun seine neuen Reise aufgelegt.

Neu im Programm:

Neukaledonien: Die 6-tägige Neukaledonien-Tour (ab 2.345 EUR) bietet Reisenden einen intensiven Einblick in die vielfältigen Landschaften des unbekannteren Inselstaates, von den mächtigen Kaori-Bäumen im Blue River National Park bis hin zum üppigen Regenwald und den endemischen Pflanzenarten im Giant Fern Park. Neben dem Besuch einer lokalen Farm wird auch in einem traditionellen Faré-Haus übernachtet.

Cookinseln: Der 6-tägige Cooks Island Getaway (ab 2.255 EUR) ist die ultimative Auszeit auf einer der idyllischsten Inseln der Welt. Auf dieser neuen Tour genießen Reisende die Schönheit der spektakulären Strände der Region, probieren gemeinsam mit Einheimischen tropische Früchte auf den nahen gelegenen Märkten, erkunden die eindrucksvolle Gärten und Wanderwege und angeln in der blauen Lagune von Aitutaki.

Samoa: Während des 8-tägigen Samoa-Abenteuers (ab 2.320 EUR) haben die Klein-Gruppen mit maximal 12 Teilnehmer:innen die Möglichkeit, direkt am Strand in einer traditionellen samoanischen Villa zu übernachten, einen natürlichen Felsabhang hinunter in das Wasserloch von Papase'ea zu rutschen, die antiken Sternenhügel in Cape Falealupo zu besichtigen und an lustigen Spielen mit der örtlichen Gemeinde teilzunehmen.

Vanuatu: Auf dem 8-tägigen Vanuatu-Adventure (ab 2.380 EUR) wandern die Teilnehmenden zum Rand eines der aktivsten Vulkane der Welt, schnorcheln am unter Naturschutz stehenden Korallenriff von Nguna, fahren mit dem Kajak auf dem ruhigen Rentapao-Fluss, schwimmen in Wasserfällen und verbringen Zeit in lokalen Gemeinden. Wer ein faszinierende Ritual erlebend möchte, der kann zwischen April und Juni an der 5-tägigen Vanuatu-Expedition (ab 1.700 EUR) teilnehmen: Hier besuchen die Teilnehmenden das legendäre Land Diving Festival, eine einzigartige Zeremonie, die das moderne Bungee-Jumping inspirierte.

Wieder am Start:

Fidschi und Papua-Neuguinea: Das 9-tägige Fidschi-Abenteuer (ab 3.060 EUR) führt Gruppen in und durch die unberührten Wälder Fidschis. Es warten abenteuerliche Tage voller Schnorcheln, Rafting und Wandern. Wer es noch aktiver mag und sich auf die Spuren des zweiten Weltkriegs im Südpazifik begeben möchte, der kann 2023 wieder auf den berühmt-berüchtigten 10-tägigen Kokoda Track (ab 3.485 EUR) wandern, der durch die Berge und Täler des üppigen Regenwaldes führt. Ein fachkundiger Guide und eine Trekking-Crew begleiten die Gruppe und führen in die Geschichte der Region ein.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Angeboten im Südpazifik unter: www.intrepidtravel.com/de/south-pacific (red)