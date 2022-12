MSC Seascape bereit für Taufe in New York City

Schon morgen wird das neue Schiff von MSC Cruises im Manhattan Cruise Terminal feierlich getauft. Eine zusätzliche Besonderheit dieses Ereignisses: Es wird die erste Taufe von MSC Cruises in New York City sein.

Dies sei ein Zeichen für wachsende Bedeutung des US-Markts für die Schweizer Reederei. Im April 2023 wird New York neuer Heimathafen für Kreuzfahrten ab/bis New York. Damit bietet MSC eine noch größere Auswahl an nordamerikanischen Einschiffungshäfen und Reiserouten für Gäste aus Nordamerika und dem Rest der Welt.

Details zur MSC Seascape

"Die MSC Seascape wird für die Gästen durch ihr einzigartiges Design und ihre beeindruckenden Außenbereiche, die zur Entspannung, zum Essen und zur Unterhaltung einladen, das Meer intensiv erlebbar machen", so MSC Cruises in der Aussendung.

Einige Highlights des Schiffes sind:

technologisch fortschrittliches Entertainment, darunter „Robotron“, ein Fahrgeschäft, das den Nervenkitzel einer Achterbahn auf See mit einem persönlichen DJ-Musik-Erlebnis kombiniert

Unterhaltungsangebot mit sechs neuen Produktionen

Kinderbereich auf 700m² & Unterhaltungsmöglichkeiten mit neu gestalteten Arealen für Kinder und Teenager von null bis 17 Jahren

2.270 Kabinen, die sich auf 12 verschiede Kabinen- und Suitentypen mit Balkon verteilen (einschließlich der begehrten Heck-Suiten, die auf allen Schiffen der Seaside-Klasse zu finden sind)

11 Restaurants, 19 Bars und Lounges mit Sitzmöglichkeiten im Freien

Sechs Swimmingpools, darunter ein Infinity-Pool am Heck

größter und luxuriösester MSC Yacht Club in der Flotte von MSC Cruises, auf einer Fläche von ca. 32.000m² am Bug des Schiffes

540m lange Außen-Promenade knapp über der Wasserlinie

Skywalk mit Glasboden auf Deck 16

Routen der MSC Seascape

Die MSC Seascape wird zwei verschiedene 7-Nächte-Routen ab Miami in die Karibik anbieten:

Östliche Karibik: Das Schiff macht Halt auf der MSC Privatinsel Ocean Cay und in Nassau auf den Bahamas, San Juan in Puerto Rico und Puerto Plata in der Dominikanischen Republik.

Westliche Karibik: Die Häfen der Route sind Ocean Cay, Cozumel in Mexiko, George Town auf den Caymaninseln und Ocho Rios in Jamaika.

(red)