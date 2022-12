TUI präsentiert Reisetrends der Weihnachtsferien

"Im Vergleich zum Vorjahr können wir in nahezu allen Trenddestinationen eine gesteigerte Nachfrage für die Weihnachtsferien feststellen. Das freut uns sehr, denn das bestätigt einmal mehr, dass die Reiselust der TUI Gäste ungebrochen ist", sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. "Vor allem das beliebte Urlaubsziel Thailand erlebt nach dem Wegfall der Corona-Einreisebestimmungen ein starkes Comeback", berichtet Math. Außerdem in diesem Jahr unter den Top Urlaubszielen der TUI Reisenden: die Kanaren sowie Ägypten mit den Taucher-Hotspots Hurghada und Marsa Alam. Als Fernreiseziele haben sich neben Thailand die Malediven und Mexiko an die Spitze gesetzt.

Die Trend-Reiseziele auf der Fernstrecke

Im aktuellen TUI Weihnachtsferien-Trendcheck führt auf der Fernstrecke heuer Thailand das Länderranking für die Weihnachtsferien an, gefolgt vom Letztjahressieger, den Malediven. Auf den weiteren Plätzen rangieren Mexiko, mit dem beliebten Austrian Airlines Direktflug von Wien nach Cancún, die Dominikanische Republik und Tansania.

Vereinzelt sind noch Restplätze in die Ferne bei TUI buchbar. Darunter zum Beispiel das Viereinhalb-Sterne Hotel TUI Blue Mai Khao Lak in Thailand oder das Vier-Sterne Hotel Viva Wyndham Maya in Cancún, Mexiko.

TUI Reisetrends auf der Mittelstrecke

Auf der Mittelstrecke führt die Destination Hurghada vor den beliebten kanarischen Urlaubsinseln Gran Canaria und Teneriffa. Das erst kürzlich wieder ins Programm aufgenommene Taucherparadies Marsa Alam und die Kanareninsel Fuerteventura folgen auf den Plätzen vier und fünf.

Kurzentschlossene können sich noch Restplätze, etwa im Fünf-Sterne Hotel Pickalbatros The Palace – Port Ghalib in Marsa Alam oder im Vier-Sterne Sinbad Club in Hurghada, sichern.

Weihnachtsferien-Ranking:

Top 5 TUI-Destinationen Mittelstrecke:

Hurghada Gran Canaria Teneriffa Marsa Alam Fuerteventura

Top TUI-Länder gesamt:

Spanien Ägypten Thailand Malediven Mexiko Dominikanische Republik Tansania V.A.E. Österreich USA

Preisbeispiele:

Sieben Nächte im Vier-Sterne Sinbad Club in Hurghada kosten im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug z.B. am 31. Dezember ab Wien ab 1.249 EUR pro Person.

Sieben Nächte im Fünf-Sterne Hotel Pickalbatros The Palace – Port Ghalib kosten im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug z.B. am 24. Dezember ab Wien ab 1.339 EUR pro Person.

Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel Viva Wyndham Maya in Cancún, Mexiko, kosten im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug z.B. am 24. Dezember ab Wien ab 2.999 EUR pro Person.

Sieben Nächte im Viereinhalb-Sterne Hotel TUI Blue Mai Khao Lak in Thailand kosten im Doppelzimmer mit Frühstück und Flug z.B. am 24. Dezember ab Wien ab 3.499 EUR pro Person.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/pauschalreisen/sonnenziele-im-winter/ (red)