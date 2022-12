Adventskalender von Schweiz Tourismus

So funktioniert der Adventskalender: Einfach im Wimmelbild das richtige Türchen suchen, das dazugehörige Formular ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung des Tagespreises teil. Sobald ein Mitspieler einmal an einem Tagesgewinnspiel teilgenommen hat, ist er automatisch an der Verlosung um den Hauptgewinn mit dabei. Alternativ kann auch das Formular beim Hauptgewinn ausfüllt werden. Mit jeder Teilnahme an einer Tagesverlosung kann die Gewinnchance um den Faktor eins erhöht werden. Wer täglich am Adventskalender 2022 teilnimmt, hat zudem die Chance auf einen Spezialpreis.

Details zum Hauptgewinn:

Als Hauptpreis wartet ein 4-tägiger Aufenthalt im Skigebiet auf dem Pizol für 2 Personen inklusive:

Komfortables Doppelzimmer inkl. Halbpension mitten im Skigebiet

2 x Skitageskarten für 4 Tage

1 x Liechtliweg mit Abendessen und Getränken für 2 Personen

Jede Person darf 1 x Pistenfahrzeug mitfahren. Nur Einzelfahrten möglich

Je 1 SWISS Gutschein* (Hin- und Rückflug in der Economy Class) oder je 2 SBB Tageskarten (Hin- und Rückfahrt in der 1. Klasse)

1 Swiss Coupon Pass

Gültigkeit: Bis 31.12.2023

Die Verlosung des Hauptpreises findet nach dem 25.12.2022 statt.

HIER geht's zum Adventskalender. (red)