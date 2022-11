SIA: Black Friday-Angebot für New York-Flüge

Mit dem Black Friday Deal von SIA können Reisende bereits ab 399 EUR p.P. den Big Apple erkunden. Eine Reise in der Premium Economy Class ist ab 999 EUR möglich und Business Class Tickets werden ab 1.999 EUR angeboten. Die Tarife sind vom 24. bis zum 30. November buchbar und gelten für Reisen im Zeitraum vom 6. Dezember 2022 bis 30. April 2023*.

A380-Verbindung nach New York City

Die Nonstop-Flüge zwischen Frankfurt und dem New Yorker Flughafen JFK bedient Singapore Airlines während des Reisezeitraums mit der A380 in der Retrofit-Version mit der neuesten Sitzgeneration. Dabei genießen Reisende in allen vier Buchungsklassen - Suites, Business Class, Premium Economy Class sowie Economy Class den bestmöglichen Komfort der 5-Sterne Airline, ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm und den preisgekrönten und gewohnt aufmerksamen Service des Bordpersonals.

Singapore Airlines-Fluggäste profitieren neben der komfortablen Ausstattung an Bord auch von der frühen Ankunft in New York um 11:15 Uhr Ortszeit und dem späten Rückflug um 20:15 Uhr. So können Reisende auch die Tage der An- und Abreise in der Metropole optimal nutzen. Zudem gelten auf dieser Strecke großzügige Gepäckbestimmungen: In der Economy und Premium Economy Class ist auf Flügen nach New York und zurück die kostenfreie Mitnahme von zwei Gepäckstücken mit bis zu je 23 kg erlaubt. Suites und Business Class-Gäste dürfen zwei Gepäckstücke à 32 kg kostenfrei einchecken.

Die Black Friday Angebote im Überblick:

Economy Class ab 399 EUR

Premium Economy Class ab 999 EUR

Business Class ab 1.999 EUR

Die aufgeführten Tarife gelten vorbehaltlich Verfügbarkeit für Hin- und Rückflug pro Person für Flüge ab Frankfurt, bei Buchung vom 24. – 30. November 2022 und für Reisen zwischen dem 6. Dezember 2022 und 30. April 2023, mit Ausnahme der Periode zwischen dem 21.12.2022 – 04.01.2023.

Die aufgeführten Preise sind inklusive aller anfallenden Steuern und Gebühren.

Der Mindestaufenthalt beträgt 3 Tage oder mindestens eine Nacht von Samstag auf Sonntag und ist bis maximal 3 Monate möglich.

Nähere Informationen & Buchung unter: www.singaporeair.com (red)