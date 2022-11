Celebrity Cruises: Neues Agentur-Portal, Kataloge & Black Friday

Das Agentur-Portal von Celebrity Cruises wurde neu gestaltet und bietet Reiseverkäufern nun noch mehr Funktionen. Auf www.celebritycentral.de haben Expedienten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz Zugang zu allen relevanten Vertriebs- und Marketing-Tools. Des Weiteren finden sie auf Celebrity Central jede Menge Informationen zu den neuesten Kampagnen, Verkaufswettbewerben und Incentives von Celebrity Cruises, neue Selling Guides, Marketing-Toolkits, Broschüren, Factsheets und E-Learning-Programme.

Jetzt anmelden und Adventspaket gewinnen: Alle Verkäufer, die sich bis zum 4. Dezember unter www.celebritycentral.de neu registrieren, haben die Chance, eines von zehn Adventspaketen zu gewinnen, das unter anderem einen 25 Euro-Amazon-Gutschein sowie viele weitere Goodies enthält.

Neue deutschsprachige Kataloge

Außerdem neu: ein 144-starker Endverbraucher-Katalog in deutscher Sprache für die Saison 2023/24 sowie ein neues deutschsprachiges Verkaufshandbuch für Agenten mit insgesamt 70 Seiten. Darin finden Reiseverkäufer viele Verkaufstipps und -aktionen, aktuelle Angebote, Wissenswertes zu den verschiedenen innovativen Unterkünften an Bord inklusive den Retreat-Bereich für Suiten-Gäste sowie Details zu den Getränke-Pakten. Zudem werden die einzelnen Routen und Destinationen in 2023/24 genauer vorgestellt. Umfangreiche Deckpläne und Factsheets informieren über jedes einzelne Schiff.

Beide Kataloge sind im Agentur-Portal Celebrity Central zu finden und können kostenfrei heruntergeladen werden.

Black Friday-Angebote & Sonderkonditionen

Gäste, die im Angebotszeitraum vom 11. November bis 1. Dezember eine Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises buchen, können sich im Rahmen des neuen „Black Friday Offers“ über ein Bordguthaben in Höhe von bis zu 800 USD freuen: So gibt es für Kreuzfahrten, die bis fünf Nächte dauern, einen „Onboard Credit“ in Höhe von 100 USD (bei zwei Personen sind es folglich 200 USD pro Kabine). Bei Kreuzfahrten bis neun Nächten werden 200 USD pro Passagier beziehungsweise 400 USD bei zwei Gästen in der Kabine gutgeschrieben. Geht die Kreuzfahrt zehn Nächte oder länger gibt es 400 USD Bordguthaben für jeden Gast. Bei zwei Personen sind das dann sogar 800 USD pro Kabine.

Details zum Angebot: Das Bordguthaben muss auf der gebuchten Kreuzfahrt eingelöst werden. Zahlen können Gäste damit unter anderem Ausflüge, kulinarische Extras oder auch Wellness-Anwendungen. Es ist nicht übertragbar und kann nicht im Bordkasino genutzt beziehungsweise ausgezahlt werden.

Zusätzlich bekommt die zweite Person, die eine Kabine teilt, im Angebotszeitraum eine Ermäßigung in Höhe von 75% auf die Kreuzfahrt. Die Ermäßigung für den zweiten Gast richtet sich nach dem regulären Preis, den der erste Gast zahlt.

Die „Black Friday“-Angebote sind für alle Kabinen-Kategorien und Kreuzfahrten weltweit gültig, außer für Galapagos-Kreuzfahrten sowie Vor- und Nachprogramme in Alaska (Alaska Cruise Tours). Die neuen Sonderkonditionen gelten für Abfahrten zwischen dem 10. Dezember 2022 und dem 30. April 2025.

Weitere Informationen zu den Sonderaktionen unter: www.celebritycruises.de/sonderangebote (red)