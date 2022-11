TalkenDER: Insidertipps für Südafrika

Director Network & Airport Relations von Eurowings Discover Rupert Kraus erzählt Wissenswertes über die Ferien-Airline und wie die Idee entstand, diese beiden Sehenswürdigkeiten anzufliegen. Insidertipps für Ihre Südafrika-„Bucket-List“ und Wichtiges für den Verkauf - was Südafrika so attraktiv macht und warum man jetzt dorthin reisen sollte, erfahren Interessierte außerdem von Stephan Gotta von South African Tourism. Moderiert wird dieser neue Podcast wie gewohnt in unterhaltsamer Art von Jörg Fermüller, Leitung Vertrieb DERTOUR Austria und REWE Austria Touristik. Reinhören lohnt sich! Gewinnen Sie einen 300 EUR Gutschein von der DER Touristik für Ihre Buchung bei DERTOUR, MEIERS WELTREISEN, ITS oder JAHN Reisen. Der Link zum Podcast wird demnächst veröffentlicht. (red)